Примирието с Иран остава в сила въпреки "Проект Свобода", обяви Пийт Хегсет

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет заяви, че американската операция, наречена “Проект Свобода” за защита на търговските кораби от Иран в Ормузкия проток, е временна, като Вашингтон не се стреми към ескалиране на напрежението с Иран, докато примирието остава в сила, съобщи “Ройтерс”.

„Казахме, че ще се защитаваме и то решително и именно това направихме. Иран знае това, а в крайна сметка президентът може да вземе решение дали евентуално развитие на ситуацията би представлявало нарушение на примирието“, допълни Хегсет.

Крехкото примирие в Близкия изток беше поставено под въпрос, след като САЩ и Иран се обстрелваха в Персийския залив. От ударите бяха засегнати и Обединените арабски емирства, чиито петролни съоръжения бяха обект на атаки. Те ограничиха голяма част от полетите над страната до 11 май.

От страна на Пентагона коментар направи и началникът на американските въоръжени сили Дан Кейн, който подчерта, че иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток все още не са достигнали прага, който биха определили САЩ, за да възобновят военните си операции.

По думите на Дан Кейн Иран е атакувал американските въоръжени сили повече от 10 пъти. Въпреки това, според него, към момента тези атаки остават „под прага за възобновяване на големи военни операции“.

