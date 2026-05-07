ГДБОП разби оранжерия с над 400 саксии коноп

ГДБОП разби оранжерия на територията на ТЕЦ-София с над 400 саксии коноп

От ГДБОП са разбили оранжерия за производство на марихуана в промишлени постройки под наем край София. Задържани са двама души – на 68 и 34 години. Акцията е била проведена на 29 април.

Иззети са над 400 саксии с коноп, инсталации за отглеждане на растенията, електронни везни, машини за вакуумиране и рязане на растения, цигари марихуана и около 2000 евро. Установено е, че сградите, намиращи се на територията на ТЕЦ-София, са частна собственост и са наети от задържаните лица.

По случая се води разследване, като са разпитани свидетели. Материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. Дуото е хванато в крачка в момент на обработка на марихуаната.

Припомняме, че на 29 април от ГДБОП и ДАНС разкриха “подземен град” на марихуаната край Кюстендил. Тогава бяха иззети близо 70 килограма марихуана, боеприпаси и голяма сума пари. Става въпрос за мина край село Гърляно, разположено в полите на планината Осогово на няколко километра от границата с Република Северна Македония. Там някога се разработвало находище за добив на олово, цинк и сребро. В края на 90-те години на миналия век миньорите спрели работа и така мястото станало привлекателно за последните си „обитатели“.

