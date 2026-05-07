Румен Радев очерта спешните задачи пред неговия екип на Министерския съвет

При получаването на мандата за съставяне на правителство Румен Радев отбеляза, че за „Прогресивна България“ това е изключителна отговорност, „отговорност, която ние приемаме и доказваме с неуморна работа и всеотдайност – целият наш екип“. 

„Няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите, защото ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправяме. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме заедно с българския парламент и заедно с вашата институция“, каза номинираният за премиер.

Румен Радев очерта и важните задачи пред новия кабинет

„На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат към него. Бюджетът за годината, пред който има изключително много въпросителни и се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава „скрит дефицит“ и какви измерения има той, както и да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по Плана за възстановяване и устойчивост“, посочи той.

Той увери, че неговият екип вече работи и по политики с дългосрочен хоризонт, така че „да гарантираме модерното ускорено развитие на страната, сигурността и благоденствието на българските граждани“. 

