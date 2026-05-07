Иван Христанов се отчете с още 8 сигнала за стотици милиони

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов внесе нови осем сигнала до главния прокурор, свързани със сериозни злоупотреби с публични средства, достигащи стотици милиони. Сигналите са резултат от проверки на Вътрешния одит и на Инспектората на Министерството на земеделието и храните.

Констатирани са липса на ефективен контрол, сериозни несъответствия между договорени и реално изпълнени работи, както и рискове от неправомерно разходване на публичен ресурс.

„Днес е последният ден на кабинета, но това не означава, че трябва да спрем да изискваме отчетност. Няма „последен ден“ за защитата на обществения интерес. Работата ни като общество е да накараме институциите да обърнат внимание на тези случаи“, заяви Христанов.

Сигналите са от поредицата разкрития на министъра.

Основните нарушения са за сериозни разминавания при дейностите по събиране, транспортиране и унищожаване на животински отпадъци – липса на проследимост, несъответствия в документацията и отчетени дейности, за които има съмнения, че не са били реално извършени. Още през март Христанов внесе сигнал срещу фирма за изгаряне на животни, за която се твърди, че е свързана с Таки.

В друга част от сигналите се съдържат данни за неизгодни сделки с държавни имоти, както и за незаконно строителство и нарушения на територията на държавни стопанства. През април министърът сезира прокуратурата за опит за продажба на хижа „Ведра“ на Витоша и за неизгодна сделка с къща в Копривщица, продадена за три пъти по-малко пари.

„Става въпрос за брутално нарушаване на обществения интерес и за модели на безконтролност, които с години са оставали без последствия. Държавата дължи отговор на българските граждани за начина, по който се управляват публичните средства“, подчерта Христанов.

