Правителството даде парк „Врана“ на Столична община

Служебното правителство реши парк „Врана“ в София и съседен поземлен имот да бъдат управлявани от Столичната община. Парк „Врана“ е публична държавна собственост и има статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парковото изкуство с категория „национално значение“.

С решението се предвижда двете територии да бъдат използвани за обществени нужди – отдих, спорт, културни и развлекателни дейности, както и за подобряване на качеството на живот в градската среда. Общината ще има възможност да развива и поддържа зелени площи със свободен достъп за гражданите, като същевременно се гарантира опазването на природното разнообразие и редките видове в парка.

Ще бъдат предприети и мерки за опазване и съхраняване на редки видове във „Врана“. Разходите, свързани с управлението и поддръжката на имотите, ще се поемат от общинския бюджет.

Със същото правителствено решение, поради отпаднала необходимост, управлението на съседен на парка терен и сградата в него се отнема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Сградата променя статута си от публична държавна собственост в частна държавна собственост.

Казусът с управлението на парк „Врана“ се развива в продължение на няколко години и преминава през серия от административни и институционални промени между Столичната община, държавата и областната администрация.

Първоначално паркът е стопанисван от Общината, но в средата на 2025 година се стигна до напрежение между местната власт и държавата относно поддръжката и финансирането му.

Тогава общината се оттегли от стопанисването му, но това постави въпроса кой ще поеме грижата за обекта. Така през август 2025 година управлението на парка премина официално към Областната администрация на столицата. В същото време достъпът за граждани бе ограничен и дори в определен момент затворен заради административни процедури.