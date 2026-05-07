Служебният премиер Андрей Гюров похвали министрите, че не са се крили зад оправдания. В уводното си слово преди последното заседание на правителството той подчерта, че членовете на кабинета не са използвали „унизителни оправдания“ като краткия срок на управление или липсата на партийна подкрепа, а са поели отговорност за вземането на решения.

„Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име“, заяви премиерът, като изтъкна, че министрите не са се ограничили до формални констатации. Гюров отбеляза още, че кабинетът е работил открито и без да се крие зад абстрактни формулировки, които често прикриват липсата на политическа воля.

Междувременно президентът Илияна Йотова трябва да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Прогресивна България“. От формацията заявиха готовност да го върнат изпълнен, което може да доведе до съставяне на редовен кабинет още в края на седмицата, като се очаква той да бъде оглавен от Румен Радев.