РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Андрей Гюров похвали министрите, че не са се крили зад оправдания

Кабинетът одобри позицията на България за срещата на ЕС в Кипър, Андрей Гюров похвали министрите, че не са се крили зад оправдания

Служебният премиер Андрей Гюров похвали министрите, че не са се крили зад оправдания. В уводното си слово преди последното заседание на правителството той подчерта, че членовете на кабинета не са използвали „унизителни оправдания“ като краткия срок на управление или липсата на партийна подкрепа, а са поели отговорност за вземането на решения.

„Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име“, заяви премиерът, като изтъкна, че министрите не са се ограничили до формални констатации. Гюров отбеляза още, че кабинетът е работил открито и без да се крие зад абстрактни формулировки, които често прикриват липсата на политическа воля.

Междувременно президентът Илияна Йотова трябва да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на „Прогресивна България“. От формацията заявиха готовност да го върнат изпълнен, което може да доведе до съставяне на редовен кабинет още в края на седмицата, като се очаква той да бъде оглавен от Румен Радев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.