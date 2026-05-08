Хасан Адемов пожела на новия социален министър да е скачащ на висок скок

Очакванията на българските граждани са изключително сгъстени. Всеки иска нещо бързо да се случи, а в нашата система, която по дефиниция е консервативна, нещата не се случват толкова бързо. Но успяхме, както е модерно сега да се казва, да вдигнем високо летвата и аз се надявам, че оттук нататък г-жа Наталия Ефремова ще бъде скачащ на висок скок. С тези думи досегашният социален министър д-р Хасан Адемов предаде поста на своя наследник Наталия Ефремова, която бе негов доскорошен заместник в министерството.

Новата социална министърка заяви, че няма по-голямо предизвикателство от това Хасан Адемов да й качи летвата и тя да се опита да скочи.

„Много години работя в Министерството на труда и социалната политика. Познавам всяко звено, всяка дирекция, всеки един експерт. Социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана по най-добрия начин, за да могат хората, които се нуждаят от подкрепа, да я получават. Подкрепата трябва да е фокусирана – да достига до тези, които реално имат нужда“, заяви Ефремова.

Тя очерта като свой приоритет включващата политика, която да позволи на всички обществени групи да разгърнат потенциала си.

„Наскоро ми подариха книгата „Защо нациите се провалят“. Тя най-добре илюстрира защо е важна включващата политика. Когато няма включваща политика, която ангажира интереса на всички заинтересовани страни, нациите не могат да просперират“, заяви министър Ефремова.

Тя допълни, че ще подкрепя и социалния диалог, за да може хората да получават достойни доходи: „Да могат да се развиват напред в една по-добра и прогресивна България”.

Наталия Ефремова се ангажира с пълна прозрачност при управлението в Министерството на труда и социалната политика.

„Аз съм отговорен човек, основната ми експертиза е в управление на европейски средства и фондове. В тази сфера отчетността е водеща. От тази отчетност ще се ръководя и като министър. Веднага щом сформирам екип, ще го представя, както и приоритетите, които искаме да реализираме”, отбеляза Ефремова.

Тя се обърна емоционално към екипа в социалното министерство, подчертавайки: „Мога да се справя само с вас, вие сте най-добрите и го знаете“.

Доктор Хасан Адемов, от своя страна, благодари на всички служители в Министерството. „Госпожа Ефремова е изтъкнат експерт. С подкрепата на целия екип нещата в нашето министерство и в страната ще се случат“, отбеляза той, след който пожела на новия министър да отговори на очакванията на българските граждани.