Сръбският премиер подкрепя предложението на Вучич за по-малко министерства

Сръбският премиер Джуро Мацут подкрепи предложението на президента Александър Вучич за намаляване на броя на министрите, държавните секретари, агенциите и ведомствата. Премиерът заяви, че настоящото правителство с 31 министерства е тромаво и комуникацията в него е трудна.

„Това е напълно оправдано предложение и напълно оправдан коментар. Имах възможността да обсъдя това с президента: настоящото правителство с 31 министерства е тромаво и комуникацията в него е много трудна. Мисля, че това може дори да забави ефективността на правителството. Ако имахме по-малко министерства, вероятно щяхме да бъдем по-ефективни“, каза Мацут по Радио и телевизия на Сърбия.

Премиерът обясни, че

намаляването на броя на министерствата би опростило административните процедури

и би повишило ефективността на изпълнителната власт. „Вече имаме дигитализирано държавно пространство, което значително улеснява по-бързата и по-ефективна публична администрация, което означава, че правителството може би би могло да бъде по-ефективно дори с по-малък размер. Има известна нефункционалност във физически смисъл: министерствата са разпръснати из цял Белград, не са концентрирани на едно място, което донякъде усложнява цялата ситуация“, отбеляза той.

Според Мацут, рационализацията трябва да засегне не само броя на министерствата, но и тяхната вътрешна структура. „Ако рационализираме броя на министерствата, както и размера и структурата на министерствата, вероятно ще постигнем същото, ако не и по-високо ниво на ефективност“, подчерта премиерът.

Премиерът заяви подкрепата си за подобна рационализация. „Мисля, че има възможност за такава рационализация и я подкрепям напълно“, заяви той.

Говорейки за евентуални парламентарни избори, Мацут отбеляза, че

правителството ще продължи да функционира с пълен капацитет и е готово за всякакви развития.

„Правителството ще продължи да функционира с пълен капацитет и няма съмнение в това. За всичко останало, което е необходимо, правителството ще бъде на разположение както на Скупщината, така и на целия предстоящ изборен цикъл. Дали изборите ще дойдат по-рано или по-късно е просто въпрос на преценка, но мисля, че в момента нямаме голяма нужда да бързаме с този въпрос“, заключи премиерът.

Предложението на Вучич

По-рано, в статия за Kurir, Вучич предложи прилагането на мащабни реформи през следващия период, включително значително намаляване на броя на членовете на правителството, държавните секретари, помощник-министрите и ведомствените служители. Той също така се застъпи за премахването на множество агенции, канцеларии и дирекции, които според него нямат реална основа за съществуването си. Освен това сръбският лидер подчерта необходимостта от по-нататъшна дерегулация, включително преглед на прекомерните процедури за сертифициране на стоки, внасяни от Европейския съюз.

Държавният глава обяви и стартирането на специален портал,

чрез който гражданите могат да съобщават за арогантно и неподходящо поведение от страна на длъжностни лица, включително членове на неговото близко обкръжение. Сръбският лидер отбеляза, че ежедневно получава оплаквания относно поведението на местните власти и свърза борбата срещу принципа „знаете ли кой съм аз?“ с по-широки промени, необходими за възстановяване на общественото доверие.