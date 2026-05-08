Министър Петрова ще развива стабилен, устойчив и конкурентен енергиен отрасъл в полза на граждани и бизнес

На церемония в Министерството на енергетиката досегашният министър на енергетиката Трайчо Трайков предаде поста на своя наследник – Ива Петрова. Той я посрещна с думите, че националната сигурност, бизнесът и гражданите зависят пряко от енергетиката и тя получава голяма отговорност и заради това й желае успех и воля да издържи.

Трайков очерта основните посоки в работата на екипа през последните месеци: „Опитахме се да подредим енергийния отрасъл, в който отдавна интересите са взели водещи позиции пред държавните приоритети“. По неговите думи, днес в развитието на енергетиката са заложени перспективи, които редовният кабинет може да реализира и надгражда.

От своя страна, министър Петрова благодари на своя предшественик за съвместната работа и подчерта, че усилията на екипа в бъдеще ще бъдат насочени към развитие на стабилен, устойчив и конкурентен енергиен отрасъл в полза на българските граждани и бизнес.

„Решенията за ядрената енергия, ВЕИ и въглищните мощности, системите за съхранение, както и газовата и електроенергийната инфраструктура имат своята ключова роля за гарантиране на енергийната сигурност и независимост“, подчерта Петрова.

Тя акцентира, че утвърждаването на ефективни защитни механизми за потребителите в период на сериозна волатилност на енергийните цени има водещо значение за запазването на достъпността на енергийните доставки, заради което тя и екипът й ще продължат последователните си усилия в тази посока.