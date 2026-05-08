РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Министър Абровски подчерта значението на приемствеността, поемайки „щафетата“ от Иван Христанов

Абровски

На официална церемония в Министерството на земеделието и храните новоизбраният министър Пламен Абровски официално встъпи в длъжност, приемайки поста от служебния министър Иван Христанов. Той приветства министър Абровски, като отбеляза, че той не се нуждае от представяне, тъй като е добре познат на служителите в системата и има дългогодишен професионален опит.

За мен е огромна чест и привилегия да приветствам новия министър на земеделието и храните в тази институция“, заяви Христанов.

От своя страна министър Пламен Абровски изрази благодарност към служебния екип за положените усилия и за подготвения подробен доклад за дейността на земеделското министерство до момента.

Той благодари и на служителите на Министерството на земеделието и храните за топлото посрещане, като подчерта значението на приемствеността в работата на администрацията.

Когато през 2004 г. започнах работа в системата на Министерството, никога не съм си представял, че двадесет и няколко години по-късно ще бъда посрещнат толкова сърдечно от вас“, отбеляза министър Абровски.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.