Приоритетът на министър Ивкова – активна превенция на заболяванията

Най-важното е да променим фокуса от болнично лечение към промоция на здравето и активна превенция на заболяванията. С тези думи новият здравен министър Катя Ивкова прие официално поста от своя предшественик доц. Михаил Околийски.

По време на церемонията по предаване на властта във ведомството, новият министър даде ясна заявка за приемственост, заради което акцентът ще остане върху подобряването на майчиното и детското здравеопазване, както и върху строгия контрол върху ценообразуването в сектора и постигането на разходна ефективност.

„Предстои ни много работа. Ще разчитаме на пълната мобилизация на администрацията и подкрепата на второстепенните разпоредители“, заяви министър Ивкова.

Тя подчерта, че първата ѝ стъпка ще бъде извършването на задълбочени анализи в Министерството на здравеопазването, за да се определят най-спешните мерки.

„Проверката на свършеното до момента е от критично значение, за да можем да надграждаме ефективно и да постигаме реални резултати за хората“, добави тя.

От своя страна, доц. Михаил Околийски отбеляза, че оставя подредено ведомство с ясна посока. „Предаваме едно предвидимо наследство с конкретни приоритети и пълен отчет за свършената от нас работа. Очакваме приемственост на всички смислени политики, които поставиха пациента в центъра на системата“, подчерта доц. Околийски.

Министър Ивкова пое ангажимента да поддържа високи стандарти на прозрачност и да работи в тясно сътрудничество с всички партньори в сектора, за да се гарантира устойчивост на реформите в българското здравеопазване.

По-рано днес в ефира на БНР бившият министър на здравеопазването д-р Стефан Константинов отбеляза, че сред общо 59 точки в предизборната програма на „Прогресивна България“, които са в сферата на здравеопазването, има шест, които ще се следят с особено очакване.

Една от тези шест точки е преразглеждане на клиничните пътеки и преминаване към по-реалистични и ефективни модели на заплащане. Друга точка предвижда преминаване към централизирани доставки на скъпи медикаменти, апаратури и изделия. На следващо място има заложен и единен национален изпит за зачисляване на специализация на анонимен конкурсен принцип за всички региони и болници в България.