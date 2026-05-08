Наложителни са ограничения на решенията на настоящия състав на ВСС, обяви новият правосъден министър

Наложителни са ограничения или отлагане на решенията от настоящия състав на Висшия съдебен съвет, които биха могли да повлияят на бъдещето развитие на съдебната система. Това обяви новият министър на правосъдието Николай Найденов по време на кратката церемония в министерството, на която прие поста и държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов.

Нашата първа задача е приемане на нови правила, по които да бъде избран новият Висш съдебен съвет, заяви още министър Найденов.

Съдебната реформа е понятие, което започва да се изпразва от съдържание – постоянно се говори за нея, както и за зависимости, които отдавна е трябвало да бъдат изкоренени, продължи министър Найденов.

Той бе категоричен, че процесът е закъснял, ВСС и Инспекторатът към ВСС са далеч отвъд мандата си. За това, според него, са наложителни трайни мерки, така че да ограничат възможността ВСС след мандата си да приема решения, които могат да окажат влияние върху независимостта и бъдещото развитие на съдебната власт.

Всичко това се съдържа в предложенията за промени в Закона за съдебната власт, подготвени от парламентарната група на „Прогресивна България“, които ще бъдат внесени в Народното събрание в понеделник.

Ще се възползваме и от всичко, което е направено от досегашния екип в Министерството на правосъдието, защото реформата не започва от един министър, отбеляза Найденов.

Той благодари на екипа на Андрей Янкулов за положените усилия да подготвят закъснелите с няколко години законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

От своя страна Андрей Янкулов коментира, че Найденов идва в Министерството на правосъдието в труден момент, защото очакванията към редовното правителство и отговорността му са големи, но добави, че наследникът му на поста има и голяма обществена подкрепа.

„Ще имате моя пълна подкрепа за действията за по-добра и справедлива правосъдна система. Успех и на добър час!“, пожела му Янкулов.