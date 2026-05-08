РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

България има нужда от стабилност и последователност във външната политика, каза Велислава Петрова

Велислава Петрова-Чамова прие поста министър на външните работи от Надежда Нейски

Велислава Петрова-Чамова прие поста министър на външните работи от Надежда Нейски по време на официална церемония днес в Министерството на външните работи.

Новоназначеният първи дипломат на България отбеляза, че възможността, която българският народ е дал на новия кабинет да управлява с огромно мнозинство е отговорност. В този контекст тя подчерта ключовата роля на дипломатическата служба и необходимостта от стабилност и последователност във външната политика на страната.

„Основната сила на това министерство са хората. Ще разчитам на вашия професионализъм и подкрепа. Вярвам, че България ще има своето достойно място не само в Европа, но и в света“, обърна се към ръководния състав на МВнР министър Петрова.

От своя страна Надежда Нейнски поздрави новия външен министър и открои значението на приемствеността и професионализма в българската дипломация. По думите ѝ България днес е уважаван и предвидим партньор в международните отношения, постигнал значими външнополитически успехи като членството в Европейския съюз, НАТО, Шенген и еврозоната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.