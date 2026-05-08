Регионалното министерство ще разследва причините за свлачището край Пампорово, увери Шишков

Новият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че сред основните му приоритети ще бъде пълното изясняване на причините за свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян – Пампорово. По време на церемонията по приемането на поста от досегашния служебен министър Николай Найденов той съобщи, че геолози, хидрогеолози и геодезисти вече работят по пълно обследване на района.

Шишков изрази очакване до дни да бъде готов анализ на причините за активирането на свлачището, след което ще посети мястото. Според него по-удачно решение е възстановяването на съществуващия път, а не изграждането на изцяло ново трасе.

Министърът отбеляза, че свлачището вероятно е предизвикано не само от природни фактори, но и от човешка немарливост, като посочи съмнения за силно овлажняване на терена. Той подчерта, че най-важната краткосрочна задача е обходните маршрути през Рожен и Стойките да бъдат приведени в състояние, позволяващо безопасно движение.

От своя страна Найденов заяви, че усилията на министерството са насочени към пълното проучване на причините за свлачището и подобряването на обходните пътища, които не са били в добро състояние.

Сред останалите си приоритети Шишков отчете и необходимостта от справяне със система, която според него е довела държавата до „почти фалит“ чрез източване на средства. Той обеща действията на министерството да бъдат изцяло съобразени със закона и без прибързани решения.

Новият регионален министър каза, че ще провери движението по сигналите за нередности около Автомагистрала „Хемус“, които е подавал до прокуратурата в предишните си мандати като служебен министър и заместник-министър.

Шишков акцентира и върху проблемите с договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата, като отбеляза, че част от бюджетите са били изчерпани чрез представяне на основни ремонти като текущи. Според него е необходимо и по-равномерно разпределение на средствата между регионите.

Николай Найденов потвърди, че в половината области бюджетите по договорите за текущ ремонт и поддръжка вече са изчерпани, а дейностите се поддържат чрез анекси. Той препоръча на наследника си възможно най-бързо да бъдат обявени нови обществени поръчки.

Бившият министър добави, че екипът му е оставил подробна документация за свършеното, незавършените задачи и бъдещите идеи за развитие на министерството.