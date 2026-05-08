Според проучване на „Мяра“ бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт

Бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт според проучване на социологическата агенция „Мяра“, проведено между 4 и 7 май 2026 година.

Данните показват, че 56,8% от анкетираните поставят приемането на държавния бюджет като водещ приоритет пред новото управление. На второ място се нареждат мерките срещу ръста на цените с 50,1%, а за 35,4% основна тема остава ревизията на предходния политически модел.

Сериозно присъствие в обществените нагласи имат и темите за съдебната реформа и институционалните промени. 31% от участниците в проучването посочват съдебната реформа като ключова задача, а 20,2% настояват за ограничаване на олигархичните зависимости. Изборът на нов Висш съдебен съвет е сред приоритетите за 15,5% от анкетираните.

Изследването отчита и положителна оценка за организацията на последните избори. 63,5% смятат, че вотът е бил по-честен в сравнение с предходни избори, а 68,4% оценяват работата на служебното правителство по организацията на изборния процес като добра. Според 65,4% от анкетираните органите на реда са се справили по-добре в борбата с купуването на гласове в сравнение с предишни кампании.

Проучването е проведено сред 800 пълнолетни български граждани, като стохастичната грешка е ±3,5%.