Нови двама депутати от „Прогресивна България“ положиха клетва

В началото на петъчното пленарното заседание Мирослав Митков и Таня Гюрюшева – Николова се заклеха като депутати от „Прогресивна България“. Преди това председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова изчете три решения на ЦИК . От тях става ясно, че Мирослав Митков става депутат на мястото на Александър Пулев за времето, за което той е министър на икономиката и индустрията. Митков влиза от листата на „Прогресивна България“ от Стара Загора.

Таня Гюрюшева-Николова става депутат, излъчен от листата на „Прогресивна България“ от Търговище, след като вчера Илко Илиев, избран също от тази листа, подаде оставка, защото бе назначен за областен управител.

С решенията на ЦИК, които Доцова изчете, за депутат от „Прогресивна България“ бе обявен и Момчил Петров, който ще бъде на мястото на подалия вчера оставка Крум Неделков, излъчен от Стара Загора.

От Варна влизат двама нови депутати от листата на „Прогресивна България“ – това са Юлиан Димитров, който ще заеме мястото на Марио Смърков, който стана областен управител на морската столица, и Месут Ердинч Рушид, който ще бъде народен представител във времето, в което Елин Димитров е министър на туризма.