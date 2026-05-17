Имаме три месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката, обяви Александър Пулев

„Имаме три месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката и да преодолеем три години нищоправене.“ Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в интервю за БНР. Той определи състоянието на държавния фиск като „абсолютно критично“ и подчерта, че правителството ще трябва да предприеме болезнени административни и финансови реформи още тази година.

По думите му, кабинетът подготвя пазарни мерки срещу спекулата и нелоялните търговски практики, без да се въвеждат тавани на цените. Пулев посочи, че в момента българските потребители плащат значително по-високи надценки спрямо други европейски държави, а при някои хранителни продукти надценките достигат до 130%. Според него ще бъдат въведени 33 нелоялни търговски практики, а ново координационно звено между регулаторите ще следи пазара и всяка седмица ще изчислява „справедлива пазарна цена“.

Вицепремиерът обеща и пълна подкрепа за домакинството на България на „Евровизия 2027“ след победата на DARA. Пулев подчерта, че подкрепата за българските таланти е била заложена още в предизборната програма на управляващите. Той коментира още кризата с горивата и енергетиката, като заяви, че държавата ще осигури около 200 млн. евро за подкрепа на минната индустрия и енергийния сектор в района на Стара Загора.

