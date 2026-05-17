Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, заяви Румен Радев

„Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.“ Това написа премиерът Румен Радев в официалния си профил във Фейсбук, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия 2026“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, а тази година България беше представена от DARA.

„Българска победа с глобален резонанс – това ни донесе Дарина Йотова на Евровизия“, допълни Радев. По думите му, певицата е успяла да се наложи „с таланта и професионализма си“, въпреки „сложните съображения и предубеждения на гласуването“.

Премиерът поздрави и целия екип зад българското участие, както и Българската национална телевизия, която е излъчила конкурса. „България очаква Европа и света на „Евровизия 2027“, каза още министър-председателят.