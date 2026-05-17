РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, заяви Румен Радев

Министър-председателят Румен Радев, Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, заяви Румен Радев

„Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.“ Това написа премиерът Румен Радев в официалния си профил във Фейсбук, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия 2026“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, а тази година България беше представена от DARA.

България спечели „Евровизия“ с 516 точки

„Българска победа с глобален резонанс – това ни донесе Дарина Йотова на Евровизия“, допълни Радев. По думите му, певицата е успяла да се наложи „с таланта и професионализма си“, въпреки „сложните съображения и предубеждения на гласуването“.

Премиерът поздрави и целия екип зад българското участие, както и Българската национална телевизия, която е излъчила конкурса. „България очаква Европа и света на „Евровизия 2027“, каза още министър-председателят.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.