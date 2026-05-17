Стармър е готов да подаде оставка, но с достойнство и по свой начин

Британският премиер Киър Стармър е информирал близките си сътрудници за намерението си да подаде оставка, съобщава британският вестник Daily Mail, позовавайки се на източници. „Той разбира, че настоящият хаос е неустойчив. Просто иска да го направи с достойнство и по свой начин. Ще изготви график“, посочват от вестник.

Отбелязва се, че датата на евентуално обявяване на оставка остава неизвестна, тъй като висши съюзници на Стармър го призовават да изчака първите резултати от изборите и преброяването на гласовете на частичните избори за Камарата на общините (долната камара) в избирателния район Мейкърфийлд в Голям Манчестър. Популярният политик от Лейбъристката партия Анди Бърнам ще се стреми към място в този избирателен район. Ако спечели, той ще стане член на Камарата на общините, което ще му позволи да се противопостави на Стармър за лидерството на партията. Проучванията на общественото мнение сочат Бърнам като един от най-силните кандидати за сваляне на Стармър.

Според друг източник, Стармър не желае да поема никакви рискове, тъй като

евентуална загуба на частичните избори би била твърде унизителна.

След проведените на 7 май избори за местно самоуправление в Обединеното кралство избухна политическа криза. В резултат на това Лейбъристката партия загуби контрол над уелския парламент за първи път. Лейбъристката партия спечели 1400 места по-малко в различни законодателни органи в Англия, отколкото преди. Стармър пое отговорност за изборната загуба, но отказа да подаде оставка като лидер на Лейбъристката партия и министър-председател.

Според Sky News,

повече от 90 депутати от управляващата партия вече са призовали Стармър да се оттегли.

В четвъртък министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг подаде оставка. Той заяви, че го е направил, защото е загубил доверие в Стармър. Медийни съобщения сочат, че Стрийтинг е сред тези, които може да се опитат да отстранят Стармър. За да започне процесът по замяна на лидера на Лейбъристката партия, депутат от Лейбъристката партия в Камарата на общините, с подкрепата на 20% от членовете на партията (в момента 81 депутати), трябва да подаде писмено изявление до генералния секретар на партията. След това членовете на партията гласуват за предпочитания от тях кандидат. Ако бъде избран нов лидер на управляващата партия, това лице автоматично ще стане ръководител на правителството, което ще елиминира необходимостта от общи избори.