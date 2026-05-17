Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за нова миграционна криза

Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза заради ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище, предаде АПА. В съвместна декларация след среща в рамките на „Форум Европа – Персийски залив“ четирите държави настояха за навременни действия срещу евентуален засилен миграционен натиск към Европейски съюз.

Страните са се договорили да засилят сътрудничеството си в няколко основни направления – укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на новия европейски пакт за миграцията и убежището и засилване на защитата на външните граници на ЕС. Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество със страните на произход и транзит на мигранти, както и по-активна борба срещу трафикантските мрежи.

Италианският вътрешен министър Матео Пиантедози съобщи, че възнамерява да покани колегите си от Кипър, Гърция и Малта на среща в Рим на 17 юни за координация на действията при евентуално рязко увеличение на миграционните потоци.

Четирите държави са сред най-засегнатите от нерегламентираната миграция към Европейския съюз. Гръцките власти вече са засилили контрола край Крит, където през април патрули на гръцката брегова охрана и Фронтекс са засекли над 300 мигранти, отплавали от либийския бряг.