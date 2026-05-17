Според Борисов мерките на Радев няма да сработят

„Мерките на Радев няма да сработят. Таван на цените няма да проработи, контролът на надценките – също.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на семинар на структурите на ГЕРБ-Пловдив във Велинград. Коментарът му беше по повод законодателните мерки срещу високите цени, предложени от „Прогресивна България“.

Според Борисов истинската причина за поскъпването са високите цени на горивата, а не липсата на регулации. Той даде пример със сезонните плодове, като посочи, че ягоди, малини и къпини през зимата са естествено по-скъпи заради високите производствени разходи. По думите му, цените ще се регулират сами, когато започне масовото местно производство. Лидерът на ГЕРБ разкритикува и политиката по държавния дълг, като посочи, че заемите с високи лихви ще бъдат плащани от младите хора в следващите години.

Борисов коментира и решението охраната му от Националната служба за охрана да бъде свалена. „Нямам охрана, не ме е страх“, отбеляза той и припомни работата си като главен секретар на МВР, когато, по думите му, България е екстрадирала едни от най-големите наркотрафиканти в Европа. „Няма секретна служба в света, когато чуят Бойко Борисов, да не стават на крака“, каза още лидерът на ГЕРБ. Той поздрави и DARA за победата ѝ на „Евровизия 2026“.