ЕБВР инвестира 50 млн. евро в стратегическо финансиране на летище „София“

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя развитието на капиталовия пазар на България и финансовата устойчивост на летище „София“, като инвестира в първата емисия облигации от SOF Connect АД, операторът на летището.

Банката е записала общо 50 милиона евро чрез две старши облигации, емитирани от SOF Connect, като част от пакет за финансиране от 450 милиона евро, който включва рефинансиращи облигации, CAPEX облигации и CAPEX заем. Това е знакова сделка, подкрепяща както устойчивото развитие на основното летище в страната, така и дългосрочните икономически амбиции на България.

Инвестицията на банката в рефинансиращите облигации ще помогне за укрепване на дългосрочната финансова структура на летището, като същевременно ангажиментът за CAPEX облигации ще финансира модернизацията на летищните съоръжения.

Облигациите са листнати на Euronext Dublin, което е първата емисия на този вид дългов инструмент от българска организация.

Знаковата емисия привлече институционални инвеститори, които не са инвестирали преди това в страната, разширявайки инвеститорската база на България и задавайки стандарт за бъдещи сделки.

Елена Гордеева, директор на ЕБВР за инфраструктура Европа, отбелязва, че тази знакова сделка обслужва два от приоритетите на банката в България: подкрепа на по-иновативни структури на капиталовия пазар, които мобилизират инвеститорите и задават нови стандарти във финансирането, като същевременно подобрява регионалната свързаност, като помага за изграждането на модерно и конкурентно летище в София.“

Летище „София“ е основната международна врата на България и стратегически важен транспортен актив за страната.

SOF Connect управлява летище „София“ от 2021 г. по силата на дългосрочно концесионно споразумение. Това е най-голямата концесия в транспортния сектор на страната и първото голямо публично-частно партньорство, предприето от повече от две десетилетия. SOF Connect е собственост на френския инфраструктурен инвеститор Meridiam, мениджър на активи, специализиран в разработването, финансирането и управлението на инфраструктурни публично-частни партньорства, и съществуващ клиент на Европейската банка за възстановяване и развитие.

ЕБВР е миноритарен акционер в летището чрез участието си в инвестиционни фондове Meridiam.

Банката има дълга история в подпомагането на структурирането на публично-частни партньорства в своите икономики. Тя подкрепи българското правителство в процеса на концесия за летище „София“ през 2020 г., допринесе за дълговия пакет през 2021 г. и по-късно придоби непряк дял от капитала. „Въпреки въздействието на Covid-19 върху авиацията и броя на пътниците, летище „София“ оттогава успешно модернизира своята инфраструктура, подобри пътническите услуги и си постави амбициозната цел да стане напълно въглеродно неутрално до 2036 г., като над 50 милиона евро са предназначени за инвестиции в мерки за декарбонизация“, отбелязват от банката.

Като основен институционален инвеститор в България, ЕБВР е инвестирала над 5 милиарда евро в 320 проекта до момента.