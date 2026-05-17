РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност заради дрон в Латвия

Германската армия се подготвя да разработи дронове за дълбоки удари, Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност заради дрон в Латвия

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност заради дрон, навлязъл за кратко във въздушното пространство на Латвия, предаде ДПА, цитирана от БТА. Латвийската армия е подала сигнал за тревога към гражданите, а военните подчертават, че заедно със съюзниците от НАТО постоянно наблюдават въздушното пространство на страната.

Според официалното изявление продължаващата руска агресия срещу Украйна увеличава риска от подобни инциденти с безпилотни летателни апарати, които навлизат или се приближават до латвийското въздушно пространство. Латвия не разполага със собствени изтребители и разчита на партньорите си в НАТО за охраната на небето си.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтохранилище в град Резекне, намиращ се близо до руската граница. Инцидентът предизвика политическа криза, след която оставки подадоха министърът на отбраната Андрис Спрудс и премиерът Евика Силиня. Според анализатори подобни дронове често се отклоняват след руски действия по заглушаване на украински безпилотни апарати.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.