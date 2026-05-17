Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност заради дрон в Латвия

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност заради дрон, навлязъл за кратко във въздушното пространство на Латвия, предаде ДПА, цитирана от БТА. Латвийската армия е подала сигнал за тревога към гражданите, а военните подчертават, че заедно със съюзниците от НАТО постоянно наблюдават въздушното пространство на страната.

Според официалното изявление продължаващата руска агресия срещу Украйна увеличава риска от подобни инциденти с безпилотни летателни апарати, които навлизат или се приближават до латвийското въздушно пространство. Латвия не разполага със собствени изтребители и разчита на партньорите си в НАТО за охраната на небето си.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтохранилище в град Резекне, намиращ се близо до руската граница. Инцидентът предизвика политическа криза, след която оставки подадоха министърът на отбраната Андрис Спрудс и премиерът Евика Силиня. Според анализатори подобни дронове често се отклоняват след руски действия по заглушаване на украински безпилотни апарати.