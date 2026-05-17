Денят по диагонал – 17 май 2026 г.

Големият победител на 70-годишното издание на „Евровизия“ е Дара с песента Bangaranga. Тя получи общо 516 точки – и от публиката, и от журито. На второ място е Израел с 343 точки. Техният изпълнител Ноам Бетан спечели публиката с любовната си поп песен – Michelle.

„Имаме три месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката и да преодолеем три години нищоправене.“ Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в интервю за БНР. Той определи състоянието на държавния фиск като „абсолютно критично“ и подчерта, че правителството ще трябва да предприеме болезнени административни и финансови реформи още тази година.

Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза заради ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище, предаде АПА. В съвместна декларация след среща в рамките на „Форум Европа – Персийски залив“ четирите държави настояха за навременни действия срещу евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз.

„Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.“ Това написа премиерът Румен Радев в официалния си профил във Фейсбук, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия 2026“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, а тази година България беше представена от DARA.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя развитието на капиталовия пазар на България и финансовата устойчивост на летище „София“, като инвестира в първата емисия облигации от SOF Connect АД, операторът на летището.