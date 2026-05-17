РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Денят по диагонал – 17 май 2026 г.

Дара

България спечели „Евровизия“ с 516 точки

Големият победител на 70-годишното издание на „Евровизия“ е Дара с песента Bangaranga. Тя получи общо 516 точки – и от публиката, и от журито. На второ място е Израел с 343 точки. Техният изпълнител Ноам Бетан спечели публиката с любовната си поп песен – Michelle.

Имаме три месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката, обяви Александър Пулев

Александър Пулев спря плащанията и поръчките от дъщерни дружества, Имаме три месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката, обяви Александър Пулев

„Имаме три месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката и да преодолеем три години нищоправене.“ Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в интервю за БНР. Той определи състоянието на държавния фиск като „абсолютно критично“ и подчерта, че правителството ще трябва да предприеме болезнени административни и финансови реформи още тази година.

Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за нова миграционна криза

Гърция, Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за нова миграционна криза

Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза заради ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище, предаде АПА. В съвместна декларация след среща в рамките на „Форум Европа – Персийски залив“ четирите държави настояха за навременни действия срещу евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз.

Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, заяви Румен Радев

Министър-председателят Румен Радев, Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, заяви Румен Радев

„Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.“ Това написа премиерът Румен Радев в официалния си профил във Фейсбук, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия 2026“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, а тази година България беше представена от DARA.

ЕБВР инвестира 50 млн. евро в стратегическо финансиране на летище „София“

Летище София отваря нов паркинг на открито

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя развитието на капиталовия пазар на България и финансовата устойчивост на летище „София“, като инвестира в първата емисия облигации от SOF Connect АД, операторът на летището.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.