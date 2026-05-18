Премиерът Радев на първо посещение в чужбина – среща се с Мерц в Германия

Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщиха от правителствената пресслужба. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на премиер. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО.

След официалната церемония по посрещането Радев и Мерц ще проведат разговор, а среща ще имат двете делегации – българска и германска – с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Очаква се срещата да очертае възможностите за задълбочаване на партньорството между двете държави.

На 11 май в Брюксел външният министър Велислава Петрова съобщи пред журналисти, че първата работна визита на премиера Румен Радев в чужбина ще бъде в Берлин. Тя обясни, че е важно да покажем, че с ключови наши партньори като Германия можем да имаме активна политика.

Петрова добави и че в първата седмица от встъпването си в длъжност Радев е получил покани и от италианския премиер Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон, както и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

