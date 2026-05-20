ЕС обсъжда Меркел и Драги като възможни преговарящи с Путин

Правителствата в Европейски съюз обсъждат дали бившият шеф на Европейска централна банка Марио Драги или бившата германска канцлерка Ангела Меркел биха могли да представляват блока в евентуални преговори с Владимир Путин. Това съобщава Financial Times на фона на засилващите се дискусии за възстановяване на официалните канали за комуникация с Москва, предаде БНР.

Според публикацията външните министри на ЕС ще обсъдят възможните кандидатури на среща в Кипър следващата седмица. Обсъжданията идват след като САЩ и Украйна са изразили подкрепа Европа да участва в диалог с руския президент за войната. Според източници администрацията на американския президент Доналд Тръмп не възразява ЕС да води паралелни разговори с Путин.

Освен Меркел и Драги, като възможни посредници са обсъждани още Александър Стуб и бившият финландски президент Саули Нийнистьо. Председателят на Европейски съвет Антонио Коща вече заяви, че ЕС се подготвя за „потенциални“ преговори с руския държавен глава.