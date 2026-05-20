Мълчанието се превръща в правилник, предупреди в декларация Надежда Йорданова от „Демократична България“

„Мълчанието се превръща в правилник“, обяви в декларация от парламентарната трибуна Надежда Йорданова от „Демократична България“ по повод предлаганите промени в Правилника на 52-рото Народно събрание.

Парламентът не е просто място, в което мнозинството само преброява гласовете си. То е мястото, където властта трябва да бъде питана и да дава отговори. Ако тук няма реален контрол, демокрацията се изпразва от съдържание, подчерта Йорданова. Тя добави, че с предлаганите промени се ограничават правата на опозицията по начин, по който предишните управляващи не са си позволявали.

Даде конкретни примери – съкращават се сроковете за запознаване със законопроекти преди комисии и пленарни заседания. По този повод предупреди, че там, където безобразията са били поне скандал, сега се прави опит самият правилник да бъде пренаписан така, че вчерашното безобразие да стане правилник.

Посланието е ясно – опозицията да не мисли, да не пита, да не организира позиция и да не пречи на предварително написания сценарий. Засяга се и законодателната инициатива на опозицията – прави се твърде лесно законопроект, предложен от нея, въобще да не бъде разгледан и то не защото е слаб, а защото управляващите не искат да водят публичен дебат по него, отбеляза Йорданова.

Когато се ограничава опозицията, не се наказват депутати, а гражданите зад тях – особено тревожна е атаката срещу временните анкетни комисии – те не са политическа екстра, а инструмент на демократичната отчетност – място, където парламентът може да изисква документи, да изслушва длъжностни лица и да поставя въпроси за корупция, зависимости и институционален разпад. Освен това новото изискване предложенията за създаване на временна комисия да става след събиране на 48 подписа, на практика лишава опозицията от възможността сама да поставя тежки теми на дневен ред, предупреди депутатът от „Демократична България“.

Тя обърна внимание и че същевременно се премахва ограничението за брой отлагания на отговори на устни въпроси към министри, поставени по време на парламентарния контрол. По думите й това означава повече възможности за бягство от отговорност.

Тя бе категорична, че министърът не идва в парламента по благоволение, а идва, защото изпълнителната власт е подотчетна на Народното събрание.

Най-опасно е премахването на задължението институциите да представят документи на народните представители – без достъп до информация няма контрол, без контрол няма отчетност, а без отчетност – няма доверие, подчерта Йорданова.

Преди това, след прегласуване, мнозинството отхвърли предложението на „Демократична България“ да бъде създадена анкетна комисия за дейността на Мартин Божанов – Нотариус. То не се съобрази с аргументите на Божидар Божанов от ДБ, че преди дни европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е изнесла нови факти за влияние върху съдебната система, които налагат сформирането на подобна комисия.

Също след прегласуване мнозинството отхвърли и предложението на „Възраждане“ да бъде изслушан вътрешният министър Иван Демерджиев за незаконни действия на „украинска бандитска групировка“, действаща във Варна. Малко по-късно Костадин Костадинов обяви, че служители на МВР са изгонили общински съветници от заседание на Експертния съвет по устройството на територията във Варна. По време на него съветниците искали да задават въпроси за незаконните строежи на същата „украинска бандитска групировка“. Костадинов определи това като нарушение както на законите, така и на Конституцията на страната и поиска 15 минути почивка, за да може депутатите му да проучат ситуацията и да направят декларация.

В началото на пленарния ден като депутат от „Прогресивна България“ се закле Месут Ердинч Рушид, излъчен от Трети изборен район – Варненски. Той ще бъде народен представител, докато Илин Димитров от ПБ е министър на туризма.