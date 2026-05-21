От „Атоменергоремонт“ планират 600 640 лв. за дивидент за 2025 г.



Нетната печалба на „Атоменергоремонт“ АД за 2025 г. е в размер на 38 394 372.48 лева (19 630 730.93 евро). Мениджърите предлагат сумата от 600 640.87 лв. (307 102.80 евро) се разпредели като паричен дивидент, или по 0.039 лева / 0.020 евро на една акция. Решението ще се гласува от редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23 юни в Козлодуй.

Останалата част от печалбата на „Атоменергоремонт“, в размер на 37 793 731.61 лв. (19 323 628.13 евро) остава във фонд „Неразпределена печалба“.

Дейността на дружеството включва текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствени съоръжения, строително-монтажна и инвестиционна дейност. 

Основният му клиент е „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.



Преди гласуването на това разпределение на печалбата акционерите трябва да приемат годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран).

Общото събрание ще гласува и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.

Предвидени са и промени в политиката за възнагражденията на мениджърите.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 9 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса„, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 5 юни.

„Атоменергоремонт“ редовно изплаща дивидент. От нетната печалба за 2024 г. притежателите на такива книжа получиха по 0.0400 лева на акция.

Най-голям акционер в дружеството е „Бултрейд корпорейшън“ ЕООД с дял от 52.20% от капитала.

В последните дванадесет месеца тези акции поскъпват. В момента сделки се сключват при цена от 8.90 евро за един брой. А това оценява компанията на над 136 млн. евро пазарна капитализация.

