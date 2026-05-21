Google започва да вкарва AI реклами директно в търсачката си

Технологичният гигант Google започва да вкарва все повече реклами, създадени с изкуствен интелект, директно в търсачката си и в новия AI Mode. Причината е, че технологичните компании търсят начини да печелят от бума на AI услугите.

Според анализатори, собственикът на Facebook и Instagram – Meta Platforms, дори може скоро да изпревари Google като най-голямата компания за дигитална реклама. Това се дължи основно на автоматизацията, при която AI вече помага за създаването и разпространението на реклами. Междувременно OpenAI също експериментира с реклами в ChatGPT.

Компаниите обаче внимават да не подразнят потребителите. Хората използват AI чатботовете по различен начин от обикновеното търсене в интернет и очакват по-директни и полезни отговори, а не агресивни реклами.

Google вече тества няколко нови типа AI реклами. Част от тях ще се показват под AI отговорите в AI Mode и ще предлагат продукти, оферти или обяснения, генерирани автоматично от AI. Например, ако човек търси определен продукт, системата може да покаже реклама с препоръки, описание и намаления.

Компанията разширява и формата „direct offers“, който показва продукти на промоция. Освен това Google добавя нови функции за хотели, пътувания и комбинирани оферти от един търговец.

За по-сложните реклами Google използва своя AI модел Gemini. Той създава рекламите автоматично, като използва информация и снимки от сайтовете на самите брандове.

Засега реклами няма да се показват директно в приложението Gemini, но анализатори смятат, че това вероятно ще се случи скоро. Според информация от Google, първо компанията е искала да направи AI продуктите си достатъчно добри, а след това идва моментът за печалба от тях.

Всички AI реклами ще бъдат обозначени като „sponsored“, за да е ясно, че са платено съдържание.

Google тества и нови реклами в стандартното търсене. Някои от тях ще позволяват на потребителите да задават въпроси за продукт или бизнес директно в рекламата. Според компанията, идеята е рекламите да помагат на хората по време на целия процес – от първото търсене до самата покупка.

Експерти обаче предупреждават, че Google трябва да бъде внимателна. Ако рекламите започнат твърде много да се смесват с AI отговорите, потребителите може да започнат да усещат, че AI не просто им помага, а се опитва да ги насочва към определени продукти и услуги.