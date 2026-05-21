Стане ли проблем, имаме хотел – скелет, обяви министър Шишков при изслушването му за свлачището в Пампорово

Винаги когато стане проблем, имаме хотел – скелет. Някак-си това се е превърнало в емблема. С тази емблема приключихме, обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушването му в парламента по повод свлачището край Пампорово. Той обясни, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството е направило проверка, от която е станало ясно, че за Пампорово през 2006 г. са правени възлагания да се направи общ устройствен план, който да обхване територията на общините Смолян и Чепеларе, но той не е завършен. Освен това се е оказало, че има и други курорти – като Несебър, Елените, Приморско, Поморие, които също нямат общи устройствени планове, какъвто е законът. Благодарение на тези планове ще се знае къде има свлачище, къде няма свлачище и къде може да се строи, а не просто някой кмет да решава, че на някое място е удобно да вземе парче от гората или парче от дюни на морето и да направи урегулиран поземлен имот, поясни министърът.

Иван Шишков добави и че около трите лифта в района няма паркинги, а се строят хотели, без да има инфраструктура. Според него основният проблем е, че през годините назад не е направено планиране от страна на държавата, за да бъдат превърнати перлите на туризма ни в райски кътчета, а не в зони, където непрекъснато стават природни катаклизми. Той добави, че сега ще продължи доизясняване на причините откъде е дошло преовлажняването, заради което се е активирало свлачището, което и в момента е активно.

Подчерта, че ще се завърши общият устройствен план на Пампорово, но не за да се превърне в гумен печат за всичко, което е направено в резултат на свлачището, а наистина ще бъдат направени анализи какво в района е направено съгласно закона и какво – в негово нарушение. По отношение на скелета на хотела, видим на снимките до свлачището, Шишков поясни, че неговото изграждане е разрешено – „съвсем на парче, включително със съгласието на Пътното управление през 2006 година„. На следващо място регионалният министър призна, че свлачището не е регистрирано като такова, въпреки че през годините е имало специални програми за техните проучвания и планове за укрепването им. Заради това сега се прави проверка къде в област Смолян има други свлачища.

След това той пое ангажимент, че като регионален министър, заедно с политическата сила, от която е излъчен, ще направи така, че пътят да бъде въстановен по най-бързия начин, но не по най-евтиния.

Регионалният министър поясни, че решението ще е в изграждането на мостово съоръжение, защото, ако се започне да се укрепва свлачището, преди да се изгради пътят, това означава забавяне на процеса – и заради довършването на подробния устройствен план, и заради отчуждаването, и заради последващите процедури. Така ще нанесем щети на курорта, а не можем да си го позволим, заради това в политически аспект няма да пестим пари, а в технически – ще направим най-доброто, което да е и най-бързо, подчерта министър Шишков.

Петър Стойчев от „Прогресивна България“ призова всеки човек, когото го е грижа, да отиде на място и да види на живо апокалипсиса, предизвикан от свлачището.

„Ще видите как вековни борове са се влачили десетки метри с кореновата си система, но са останали прави в знак на силата на родопчани„, добави Стойчев, уточнявайки, че свлачището не е само инфраструктурен проблем, а представлявала реален риск за живота и сигурността на хората.

Преди това министър Шишков разказа как на работната среща в Смолян на 14 май са били поставени задачи за нови геоложки проучвания и да бъде обследван целият терен. От думите му стана ясно, че в момента се установят причините за преовлажняването – над свлачището има водоем, има езеро до една от почивните станции, а също така има и язовир за изкуствен сняг.

Регионалният министър отбеляза, че с учудване е разбрал, че водопроводът, чието основно трасе е под пътя, който сега е затворен, няма сервитут. Затова сега се проучва как водопроводната система е свързана с водопровода и се проверява дали ако се пусне повече движение през обходния път, има риск той да се спука.

Обходният път е общински и сега от МРРБ оказват помощ за трасирането му, но не могат да го финансират, както първоначално се е очаквало, че това може да стане през Агенция „Пътна инфраструктура“.

Към 10.40 часа изслушването на министър Шишков продължава вече повече от час и половина.