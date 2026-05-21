Домакинството на „Евровизия 2027″ може да струва до 30 млн. евро

Организацията на „Евровизия 2027“ в България се очаква да струва между 20 и 30 млн. евро. Това обяви пред БНТ вицепремиерът Иво Христов. Той оглавява подготовката за домакинството, след като Дара спечели тазгодишното издание на конкурса с песента Bangaranga.

В държавния бюджет ще бъде създадено специално перо за „Евровизия“, но финансирането няма да бъде изцяло държавно. Очаква се участие на спонсори, както и подкрепа от Европейския съюз за радио и телевизия. Според вицепремиера събитието ще донесе и сериозна икономическа възвращаемост, като вече има засилен интерес към хотелски резервации в София за следващата година.

Христов подчерта, че победата на България в конкурса е възможност страната да се представи пред света като културна и туристическа дестинация. Той благодари на ръководствата на БНТ и на таланта на Дара за постигнатия успех. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на конкурса, като интерес вече заявиха София, Пловдив, Бургас и Варна.

Преди ден стана ясно, че именно Иво Христов ще ръководи подготовката на България за домакинството на „Евровизия“. Внимание в социалните мрежи обаче привлече негова публикация от деня преди финала на конкурса, в която той беше написал в личния си профил във Фейсбук: „Спасителен детокс за слуха след Евровизия“.

След победата на Дара Христов публикува нов пост – този път в официалната си страница: „Поздравления за Дара, чиято неустоима енергия помете всички интриги на сложния вот на Евровизия. Благодарности и към БНТ за професионализма в подготовката на българското участие! България може!“