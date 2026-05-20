ПБ продължава да твърди, че не ограничава опозицията с исканите промени в парламентарния правилник

Депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев заяви, че с предложенията за промени в парламентарния правилник, управляващите не отнемат възможността на опозицията да говори. „Нито едно от правилата в правилника за работа и дейността на Народното събрание, които предлагаме, не е ново – това са правилата, които преди 4-5 години важаха за Народното събрание“, подчерта той.

От партията на Румен Радев от вчера прокарват версията, че целта на исканите от „Прогресивна България“ промени в работата на Народното събрание целят да има по-работещ парламент, който да върне общественото доверие в себе си.

Поправките обаче засягат множество разпоредби на правилника – от времето за говорене на депутатите при дебати, през условията за сформиране на временни комисии, до възможностите за парламентарен контрол. Опозиционните сили реагираха остро, тъй като смятат, че се прави опит да се ограничат правата им.

„Всичко, което правим, е с единствената цел да направим законодателния орган законодателен. Не да се говори в него, не да се правят смешки. Ние ще върнем рейтинга на парламента, защото ще го накараме да се занимава с неговата работа, а това е законодателството“, подчерта в парламентарните кулоари Кутев.