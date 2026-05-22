BusinessEurope очерта приоритетите на европейския бизнес в следващите 6 месеца

Предприемането на решителни действия за връщане на европейската икономика в правилната посока е по-спешно от всякога. Това беше ключовото послание от Съвета на президентите на BusinessEurope, който се събра в Дъблин по покана на IBEC, пет седмици преди началото на председателството на Ирландия на Съвета на Европейския съюз.

Срещата събра президенти и генерални директори на бизнес организации от цяла Европа за дискусии на високо ниво с Хелън Макенти – министър на външните работи и търговията и министър на отбраната, Томас Бърн – държавен министър по европейските въпроси и отбраната, и евродепутата Бари Андрюс, с когото беше обсъдена ролята на Европейския парламент в международната търговска политика на Европейския съюз. От страна на БСК в заседанието на Съвета на президентите и съпътстващите срещи и разговори участва Мария Минчева – заместник-председател на Камарата.

По време на срещите бяха обсъдени приоритетите на предстоящото Ирландско председателство и беше връчена Дъблинската декларация, в която са изложени очакванията на BusinessEurope.

Чрез този документ, от името на европейския бизнес, BusinessEurope призовава лидерите на ЕС през следващите шест месеца да:

· Намалят регулаторната тежест и задълбочат единния пазар;

· Осигурят достъпна енергия и създадат бизнес аргументи за декарбонизация;

· Диверсифицират и осигурят достъп до пазара, за да смекчат геополитическите рискове;

· Насърчат инвестициите и иновациите, за да си възвърнат технологичното лидерство;

· Улеснят създаването на работни места и развитието на умения;

· Осигурят сигурността, отбраната и устойчивостта на Европа.

Президентът на BusinessEurope Фредрик Персон, подчерта, че устойчивостта на Европа продължава да бъде подложена на изпитания, сред които войната по нейните граници, високите енергийни разходи и нарастващата геополитическа фрагментация. И затова необходимостта от ефективни действия за връщане на европейската икономика към устойчив растеж е по-належаща от всякога. „Бяха положени важни усилия за напредък по дневния ред за конкурентоспособност, но компаниите все още не усещат реално облекчение. Необходимо е ускорено намаляване на регулаторната тежест, по-нататъшно задълбочаване на Единния пазар и адаптиране на Системата за търговия с емисии на ЕС (ETS). За да се справи с геополитическите рискове, ЕС трябва също така да продължи да диверсифицира търговските си партньорства и да осигурява достъп до нови пазари. Шестте месеца на ирландското председателство ще бъдат решаващи за превръщането на амбициите в конкретни действия“, отбеляза Персон.

Президентът на IBEC Колин Хънт приветства лидерите на 42 национални бизнес федерации от 36 европейски държави в навечерието на поемането на председателството на ЕС от Ирландия. „Непредсказуемостта на глобалната търговска среда, заедно с предизвикателствата пред конкурентоспособността на Европа, очертани в доклада на Марио Драги, подчертават необходимостта от ускоряване на европейския дневен ред за конкурентоспособност. При положение че се очаква 85% от бъдещия икономически растеж да се реализира извън Европа, проактивната и ориентирана навън обща търговска политика, съчетана със способността за привличане на инвестиции, остава от ключово значение за успеха на Европа“, каза Колин Хърт.

Според него,

Европа правилно предприе стъпки за укрепване на двустранните партньорства

и за ускоряване на своята търговска политика с цел гарантиране на икономическото бъдеще на континента. „Неотдавнашното временно прилагане на междинното търговско споразумение между ЕС и Меркосур, както и успешното приключване на преговорите за свободна търговия с Австралия и Индия през последните 12 месеца, бяха от съществено значение за бизнеса в Европа. Трябва да използваме ирландското председателство, за да насърчим още повече търговското сътрудничество с трети държави, което да осигури реална диверсификация на пазарите за европейските компании“, подчерта Колин Хънт

Този Съвет на президентите отбелязва и един важен етап от развитието на BusinessEurope – за президент на организацията единодушно беше избран Мачей Витуцки (Maciej Witucki) – председател на Главния съвет на полската бизнес организация Lewiatan и вицепрезидент на BusinessEurope от 2023 година. Това е първият президент на BusinessEurope от централноевропейска държава и ще встъпи в длъжност от 1 юли тази година.

„За мен е чест да бъда избран за президент и очаквам с нетърпение да защитавам интересите на милионите малки, средни и големи европейски компании, които 42-те федерации-членки на BusinessEurope представляват. Поемането на тази роля в такъв критичен момент за европейската икономика е едновременно голяма отговорност и истинска чест“, каза Мачей Витуцки след избирането си.

Като най-голямата бизнес организация в Европа, BusinessEurope е водещ застъпник за растеж

и конкурентоспособност на ниво Европейски съюз. Основана през 1958 г., тя представлява 42 национални бизнес федерации от 36 държави в ЕС, Европейското икономическо пространство и съседи на Евросъюза.

BusinessEurope работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета, за да гарантира, че гласът на бизнеса се чува при вземането на политики на Европейския съюз. Като признат социален партньор, BusinessEurope участва в европейския социален диалог и договаря споразумения с Европейската конфедерация на синдикатите (ETUC).

БСК е член на BusinessEurope от 2007 г. (от приемането на България в ЕС), като от 2005 г. е асоцииран член.

Ibec е ирландска лобистка организация, представляваща бизнеса и доставчик на услуги в областта на човешките ресурси. Тя се ръководи и управлява от съвет, национален съвет и екип от изпълнителни директори. Към 2025 г. в организацията Ibec има 39 търговски асоциации.