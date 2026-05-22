Все още няма нота за удължаване престоя на военните самолети на летището в София, обяви министър Стоянов

Към настоящия момент в Министерството на отбраната все още не е постъпила нота от САЩ с искане за удължаване на престоя на американските военни самолети на летище „Васил Левски“ в София. След като такава постъпи, ще бъде извършен всеобхватен анализ с оценка на риска и на заплахите, като това вече е поставено като задача на служба „Военно разузнаване“. В зависимост от резултатите от анализа ще бъде и следващата процедура, която ще бъде съобразена с разпоредбите на Закона за преминаването през и пребиването на територията на Република България на съюзническите и чужди въоръжени сили. Това отговори министърът на отбраната Димитър Стоянов на депутатите от „Възраждане“ Ангел Георгиев и Георги Георгиев, които по време на парламентарния контрол искаха да знаят дали Министерството на отбраната ще разреши удължаване на престоя на военните самолети на САЩ на летището ни в София.

Военният министър на няколко пъти повтори, че във ведомството му не е постъпила нота с искане за удължаване на престоя. Добави, че очакват подобен документ или днес или във вторник.

Георги Георгиев обяви, че българските граждани са силно притеснени. Той упрекна бившия министър на отбраната Атанас Запрянов в лъжа, тъй като бил обявил, че американските самолети на летище „Васил Левски“ участват в учения на НАТО, докато в действителност се оказало, че те участват в операция по презареждане на самолети, които на нанасят удари по Иран.

„Т.е. ние автоматично сме станали мишена. Ние – всички български граждани. Защото Иран, както знаете много добре, нанесоха удари по различни държави, които по същия начин само съдействаха на Съединените щати“ отбеляза Георгиев. Той изрази учудването си как от Министерството на отбраната тепърва ще правят анализ на съответната нота.

„Българското общество не желае тези самолети там, защото се превръща в мишена. И ясно трябва да кажете от трибуната дали ще откажете такава нота или сте се споразумели за нещо?“ – попита Георгиев и припомни, че била лансирана тезата, че България ще настоява за отпадане на американските визи за българските граждани.

Димитър Стоянов му отговори, че министерството на отбраната работи с конкретни документи, а не с хипотези и очаква да получи нотата. „Ние ще спазим духа на закона – такъв, какъвто е разписан от парламента„, подчерта министър Стоянов.