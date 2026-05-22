Вече си част от европейската политика, обърна се Радев към Дара

„Дара, сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си и предполагала. Аз искам да добавя още едно – ти вече си част от европейската политика.“ Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата в Министерския съвет с победителката на „Евровизия“ Дара и нейния екип по повод организацията на „Евровизия 2027“ в България.

Премиерът разказа, че по време на посещението си в Берлин германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал с песента Bangaranga, като е пуснал изпълнението на Дара от конкурса.

Радев подчерта, че победата на България е първата стъпка към организацията на конкурса през 2027 година и добави, че страната ще положи максимални усилия да се представи достойно пред света.

„Твоята енергия, сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Благодаря ви за огромната радост, за чувството на национална гордост и за положителните емоции на милиони хора по света“, каза още министър-председателят.

Дара посочи, че България има огромен потенциал и изрази надежда победата да бъде знак за младите хора, че страната може да се променя и да успява.

На срещата присъстваха представители на кабинета и ръководството на Българската национална телевизия.

Очаква се в новия бюджет да бъдат заложени средства за провеждането на „Евровизия 2027“. Засега желание да бъдат домакини са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна.

