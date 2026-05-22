Урсула фон дер Лайен приема Румен Радев в Брюксел следващата седмица

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в четвъртък следващата седмица в Брюксел. Това съобщи говорител на Европейската комисия по време на редовната пресконференция на институцията, предаде БТА.

Това ще бъде първата среща между Фон дер Лайен и Радев, след като той пое премиерския пост. Очаква се българският министър-председател да проведе и други разговори с ръководители на международни институции в Брюксел.

По-рано тази седмица Радев осъществи първото си задгранично посещение като премиер, като се срещна в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В началото на месеца външният министър Велислава Петрова съобщи, че премиерът е получил покани и от Джорджа Мелони, Еманюел Макрон и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.