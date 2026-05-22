ЕС одобри възможност за санкции срещу Иран заради Ормузкия проток

Съветът на Европейския съюз одобри възможност за налагане на санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток, съобщава БТА.

Решението предвижда разширяване на обхвата на санкциите, въведени първоначално заради иранската подкрепа за Русия във войната срещу Украйна, както и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море.

Съгласно новите правила санкции ще могат да бъдат налагани срещу физически лица и организации, участвали в действия или политики на Техеран, насочени срещу свободното корабоплаване в региона.

От Съвета на Европейския съюз посочват, че действията срещу плавателни съдове, преминаващи през Ормузкия проток, противоречат на международното право и нарушават правото на мирно и транзитно преминаване през международни проливи. Предвидените ограничения включват забрана за пътуване и транзитно преминаване през територията на ЕС, замразяване на активи и забрана за получаване на средства от европейски източници.

Европейският съюз наложи първите санкции срещу Иран през юли 2023 година заради подкрепата за Русия във войната в Украйна, а преди месец европейските лидери решиха обхватът на мерките да бъде допълнително разширен.