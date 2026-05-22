РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

ЕС одобри възможност за санкции срещу Иран заради Ормузкия проток

Страни от ЕС призовават да не се бърза с асоциирането на Сан Марино и Андора, ЕС одобри възможност за санкции срещу Иран заради Ормузкия проток

Съветът на Европейския съюз одобри възможност за налагане на санкции срещу Иран заради затварянето на Ормузкия проток, съобщава БТА.

Решението предвижда разширяване на обхвата на санкциите, въведени първоначално заради иранската подкрепа за Русия във войната срещу Украйна, както и за въоръжени групировки в Близкия изток и района на Червено море.

Съгласно новите правила санкции ще могат да бъдат налагани срещу физически лица и организации, участвали в действия или политики на Техеран, насочени срещу свободното корабоплаване в региона.

От Съвета на Европейския съюз посочват, че действията срещу плавателни съдове, преминаващи през Ормузкия проток, противоречат на международното право и нарушават правото на мирно и транзитно преминаване през международни проливи. Предвидените ограничения включват забрана за пътуване и транзитно преминаване през територията на ЕС, замразяване на активи и забрана за получаване на средства от европейски източници.

Европейският съюз наложи първите санкции срещу Иран през юли 2023 година заради подкрепата за Русия във войната в Украйна, а преди месец европейските лидери решиха обхватът на мерките да бъде допълнително разширен.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.