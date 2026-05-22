Прокуратурата протестира глобата на Пепи Еврото, пак го издирва

Софийската градска прокуратура ще обжалва пред съда присъдата от 21 май 2026 г., с която Петьо Петров-Пепи Еврото беше признат за виновен по дело за използване на фалшиви документи. Както „Банкеръ“ написа, Петров беше освободен от наказателна отговорност и получи глоба от 2556,46 евро, а мярката му за неотклонение и европейската заповед за арест бяха отменени.

Както е известно, съдът оправда Петров по по-тежкото обвинение – за документна измама в особено големи размери, свързана с пари, златно кюлче и монети на обща стойност над 1,3 млн. лева.

СГП счита, че обявената присъда е необоснована и постановена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест. С протеста си държавното обвинение ще поиска Софийският апелативен съд да признае подсъдимия за виновен по всички повдигнати обвинения и да наложи съответно законосъобразно наказание.

По друго досъдебно производство, водено под надзора на Софийската градска прокуратура, Петьо Петров – Еврото е привлечен като обвиняем за изнудване.

След постановената на вчера присъда, с която съдът го снема от издирване, наблюдаващият прокурор незабавно е разпоредил на СДВР Петров отново да бъде обявен за общодържавно издирване по делото за изнудване.

