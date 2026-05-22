Венецуела стана третият по големина доставчик на петрол за Индия през месец май с приблизително 417 000 барела дневно.

По отношение на доставките на петрол за южноазиатската република, Венецуела изпревари Съединените щати и Саудитска Арабия, отстъпвайки само на Русия и Обединените арабски емирства по износ на този суров петрол за Индия. Индийските рафинерии постоянно увеличават вноса на петрол от Венецуела на фона на спад в доставките от страните от Персийския залив поради блокадата на Ормузкия проток след конфликта в Близкия изток.

Според Bloomberg,

Индия е закупила 12 милиона барела петрол от Венецуела през април,

което е най-големият обем от 2020 г. насам. Преди САЩ да наложат санкции на Венецуела през 2019 г., страната беше третият по големина доставчик на петрол за Индия. Ню Делхи възобнови покупките на евтин венецуелски суров петрол Merey през февруари.

По-рано индийското правителство призова държавните компании да обмислят увеличаване на покупките си на петрол от САЩ и Венецуела. За да диверсифицира източниците на доставки на петрол, кабинетът предложи да се даде приоритет на вноса на американски и венецуелски въглеводороди, когато компаниите сключват договори на спот пазара чрез търгове.

От индийското министерство на външните работи заявиха, че

осигуряването на енергийна сигурност за 1.4 милиарда души от страната е основен приоритет на правителството.

А диверсификацията на енергийните източници в съответствие с обективните пазарни условия и променящата се международна среда е в основата на стратегията на страната и всички решения в Индия се вземат и ще се вземат с оглед на това.

Индия задоволява 90% от нуждите си от петрол чрез внос. Преди кризата в Близкия изток, 40% от енергийните доставки на страната са идвали през Ормузкия проток.