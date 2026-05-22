„Телелинк БСГ“ ще води преговори за закупуване на мажоритарни дялове в пет дружества

Надзорният съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е приел решение, с което одобрява и овластява изпълнителния директор на дружеството за извършването на необходимите действия за потенциалното сключване, финансиране и изпълнение на сделки за придобиване на мажоритарни дялове в пет дружества. Това съобщиха от компанията, която изгражда, осигурява и управлява всичко в ИТ сферата – от сървърни зали и центрове за данни до крайни устройства и мрежи, които поддържат бизнеса свързан.

Става въпрос за подписването на споразумения за покупко-продажба на общо 100% от дяловете в капитала на дружество, регистрирано във Великобритания, и договор за банков инвестиционен кредит за финансиране на до 70% от плащанията към продавачите по тези споразумения.

Изпълнителният директор е овластен за подписването на споразумение за покупко-продажба на дялове и последващо увеличение на капитала до

придобиването на общо 51% от дяловете в капитала на дружество, регистрирано в Швеция.

Заедно с това той ще има правото за подаване на обвързваща оферта и, в случай на приемане на офертата от страна на продавачите, последващото подписване на споразумение за покупко-продажба на 100% от дяловете в капитала на три дружества под общ контрол, регистрирани в Румъния.

Одобренията са предоставени въз основа на ключови условия и параметри на сделките, уточняват от компанията. Освен това дружеството и съответните насрещни страни все още не са сключили нито едно от посочените споразумения и договори, обвързващата оферта все още не е приета, и нито една от насрещните страни не е поела обвързващи ангажименти за подписването и изпълнението на тези споразумения. Изпълнението на всяка от тези сделките, ще бъде поставено в зависимост от допълнителни условия, реализирането, включително, получаването на съответните регулаторни одобрения съгласно приложимото национално законодателство.

Всяко от петте дружества осъществява активна търговска дейност

по препродажба на продукти и предоставяне на услуги по консултиране, внедряване и поддръжка на системи от областта на информационните и комуникационни технологии. Общо, технологичните специализации на петте дружества покриват широк диапазон от технологии, включващи частни комуникационни мрежи, частни центрове за данни, облачни решения, системи за управление и планиране на ресурсите (“ERP”) и отношенията с клиенти (“CRM”), ИТ автоматизация и изкуствен интелект. Преобладаващата част от приходите им се формират от продажби към корпоративни и други неправителствени клиенти, включващи както местни предприятия и организации на съответните пазари, така и международни клиенти. Съгласно наличните към датата на това уведомление анализи и данни, през 2025 г. петте дружества са реализирали приходи от общо 28.8 млн. евро и печалба преди лихви, данъци и амортизации от общо 4.7 млн. евро.

Според преценка на ръководството на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“, базирана на наличната информация, анализи и допускания към момента,

общата сума на плащанията към потенциалното продавачите придобиване на тези пет пакети дялове възлиза на до 42.3 млн. евро.

Общо 33.6 млн. евро, от които са първоначални плащания до края на 2026 г., а останалите – условни отложени плащания през 2027-2029 г., при прогнозна обща нетна кеш позиция (разлика между парични средства и финансов дълг) на дружествата към съответните дати на придобиване от 3.1 млн. евро.

Уточнява се още, че тези суми остават в зависимост от допълнителни корекции съгласно финансови резултати към датата на изпълнение на сделките и/или други уговорки, които ще бъдат определени финално в окончателните споразумения за придобиване на дялове и/или към датата на тяхното последващо изпълнение.

Дружеството ще осигури последваща комуникация към инвеститорите относно всички съществени събития или изменения във връзка с посочените сделки, отбелязват от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“.

От началото на годината котировките на тези акции на „Бългаска фондова борса“ лъкатушат по ценовата стълбица. В момента сделки с книжата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ се сключват при 4.68 евро за един брой. А пазарната капитализация на дружеството е над 58 млн. евро.