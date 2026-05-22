Защо „кралският урок по хип-хоп“ на крал Чарлз е идеалната тренировка против стареене на 77 години

Личен треньор обяснява защо започването на уроци по хип-хоп от крал Чарлз в 70-те му години може да бъде истински урок по „здравословно остаряване“ и дълголетие.

Малко се знае за ежедневния фитнес режим на крал Чарлз зад стените на двореца, освен че според информации той е почитател на 11-минутната тренировъчна програма на Кралските канадски военновъздушни сили, известна като 5BX. Въпреки това той наскоро загатна, че не изключва танците като начин да поддържа форма.

По време на честванията по случай 50-годишнината на The King’s Trust в Белфаст, монархът наблюдава впечатляващо хип-хоп изпълнение на ученици от Urban Motion – организация, основана от Джейми Фейгън. Вдъхновен от танца, Чарлз казал на Джейми, че би искал „кралски урок по хип-хоп“.

На 77 години може погрешно да се предположи, че Чарлз е „твърде възрастен“ за този традиционно младежки стил танци. Но квалифицираният личен треньор Никол Чапман обяснява, че всъщност това е изключително ефективен начин за насърчаване на „здравословното остаряване“.

Никога не е „твърде късно“

Попитана дали човек може да бъде „твърде възрастен“ за хип-хоп, Никол казва:

„Абсолютно не. Едно от най-впечатляващите неща, които знаем за стареенето, е, че тялото продължава да се адаптира удивително добре, когато бъде предизвикано. Независимо дали сте на 30, 60 или 80 години, усвояването на нови движения стимулира мускулите, мозъка и нервната система. Всъщност започването на нещо като хип-хоп на по-късна възраст може да бъде особено полезно, защото съчетава физическа активност, умствено предизвикателство и удоволствие. Тази комбинация е изключително ценна за здравословното остаряване.“

Ползи за тялото

Докато по-леките упражнения като ходене, йога и пилатес са популярни за поддържане на сила с напредване на възрастта, хип-хопът изисква тялото да се движи:

в различни посоки

с преместване на тежестта

с въртене на гръбнака и ханша

с бърза реакция към промени в ритъма

Никол обяснява:

„Това е отлично за подвижността на ставите, координацията и стабилността на коремната мускулатура, която е важна за баланса.“

Разбира се, като начинаещ, Чарлз няма веднага да започне със сложни хореографии. Но дори кратките и непредвидими промени в движението имат положителен ефект върху дълголетието.

„Тези кратки натоварвания създават полезен стрес върху скелета, което стимулира костите и помага за поддържане на костната плътност с времето“, казва основателката на Power of Mum, която включва упражнения за сила в тренировките си, за да намали риска от остеопороза.

Ползи за мозъка

Освен физическите ползи, хип-хопът може да помогне и срещу когнитивния спад, тъй като изисква учене на хореография и реакция към ритъма на музиката.

Ученето на хип-хоп хореография предизвиква мозъка и тялото по начин, който малко други форми на упражнения могат. Обработвате ритъм, запомняте последователности, координирате различни части на тялото и коригирате движенията си в реално време. Това подобрява нервно-мускулната координация – връзката между мозъка и мускулите, която ни позволява да се движим ефективно и да реагираме бързо.

Никол посочва, че научното списание Age and Ageing публикува доказателства за подобрена когнитивна функция, баланс и подвижност след танцови занимания при възрастни над 55 години.

В крайна сметка Никол смята, че ако шеговитият коментар на крал Чарлз за уроци по хип-хоп се превърне в реалност, това би било изключително полезно както за физическото, така и за психическото му здраве.

Тя описва хип-хопа като изключително ефективен инструмент за здравословно остаряване.

