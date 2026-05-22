Диванчето, което определя всичко в съдебната система, трябва да бъде подложено на внимателна инспекция, заявиха от ПП

На брифинг в Народното събрание представители на „Продължаваме промяната“ заявиха, че според тях има ясна връзка между Петьо Петров-Еврото с правителството на Бойко Борисов при избора на българския европрокурор Теодора Георгиева.

От партията коментираха и изказванията на министъра на правосъдието Николай Найденов и премиера Румен Радев, които според тях дават надежда за реални промени в съдебната система. Велислав Величков подчерта, че не е достатъчно само да бъде сменен един временен главен прокурор с друг, а е необходимо цялостно премахване на зависимостите в системата.

„За да започне ветинга в тази система, г-н Сарафов трябва да освободи съдебната система от присъствието си изцяло,“ каза Велислав Величков.

Той подкрепи идеята на Николай Найденов, ако Сарафов не напусне доброволно поста си, правосъдният министър да внесе повторно искане за дисциплинарно наказание на Сарафов.

„Продължаваме промяната“ настоява и за отстраняването на Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура. Според тях срещу нея има достатъчно данни в рамките на дисциплинарното производство и съществува риск тя да влияе върху събирането на доказателства.

„Диванчето, което определя всичко, което се случва в съдебната система в последните десетина години, трябва да бъде подложено на много внимателна инспекция,“ подчерта Величков.

Бойко Рашков добави, че именно парламентът трябва да се заеме с изясняването на тези случаи, защото няма друга институция, която да го направи ефективно.

Мирослав Иванов също призова управляващите да подкрепят създаването на временна комисия по темата и да не пренебрегват случилото се.

По повод съдебното решение за Петьо Петров-Еврото, Величков го определи като нелогично и абсурдно. Според него съдът вероятно е премахнал елемента на измама от обвинението и е оставил само документното престъпление, въпреки че по случая има данни за участие или подпомагане на престъпление.

На въпрос за евентуална връзка на Емил Дечев със случая около Теодора Георгиева, Величков категорично отрече такава да съществува.