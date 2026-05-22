След месец и половина вицепремиерът Иво Христов ще представи конкретна програма по „човешко развитие“

Моят ресор е образованието, културата, туризмът и спортът и това е, което в по-напредничавите страни се определя с понятието на ООН – „човешко развитие“. То включва подобряване на качеството и продължителността на живота чрез образование, здраве и социална сигурност. На практика това е в основата на координирането на демографските политики на правителството – заедно с миграцията и човешкия капитал. Това обясни вицепремиерът Иво Христов в отговор на въпроса на депутата от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова, която искаше да знае с какво ще се занимава четвъртият вицепремиер в кабинета на Румен Радев.

Премиерът ми е разпоредил да коордирам работата на министрите на образованието и науката, културата, туризма, младежта и спорта, както и взаимодействието на правителството с Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците и Държавната агенция „Архиви“.

Стратегическите цели, по които ще работим с екипа ми, са ясно дефинирани в предизборната програма на „Прогресивна България“ и ще залегнат и в управленската програма, чието изготвяне също ми е възложено. Нашето кредо е свободна, демократична и просперираща Европейска България.

Идеите ни получиха подкрепата на над 1 400 000 хиляди българи и „Прогресивна България“ ще работи неотклонно за тяхното осъществяване, подчерта Христов.

Белобрадова изказа опасения, че със закриването на комисията по демографска политика в парламента – нова мярка, гласувана преди ден с промените в Правилника за дейността и организацията на Народното събрание, новите управляващи сякаш пренебрегват недобрите демографски тенденции в страната.

В отговор на тези нейни притеснения вицепремиерът Иво Христов й припомни, че при представянето на предизборната програма на „Прогресивна България“ било заявено, че темата с демографията ще се разглежда като резултат от политиките за младите хора с фокус оставането им в България, по-високи доходи, по-качествено образование и перспективи за развитие.

Белобрадова упрекна Христов, че отговорът му не е конкретен. Тя го попита кога депутатите да очакват първите стратегически документи по толкова сериозна тема като демографската криза, и кога – първите конкретни действия и стъпки. Уточни, че вицепремиерът може да се запознае с изключително много документи по темата, на база на които да начертае бързи и ясни стъпки. В отговор на въпросите й Иво Христов пое ангажимент, че в рамките на месец и половина заедно с екипа си ще са готови с програмата и ще й я представят.

Що се отнася до целите на човешкото развитие, Христов поясни, че дълги години в българската политика и в неолибералния свят като цяло икономическият растеж е бил единственият параметър, по който се оценявал успехът или провалът на обществото. В същото време се съгласи с изказана преди това позиция на Белобрадова, че човешкото развитие е комплексен индикатор на ООН, който обединява множество демографски параметри, но я допълни, че освен това той включва и достъп до образование, средна продължителност на живота и много други фактори.

Иво Христов добави, че икономическият растеж винаги се разпределя неравностойно в едно общество, като често пъти дори задълбочава неравенствата – нещо, което по думите му се наблюдава през последните години и в България, и в други държави. В същото време „човешкото развитие“ е параметър, който ясно показва на какъв етап е човекът в едно общество – доколко той е образован, здрав, доколко живее в благоустроена среда и има пълноценни старини, с дългосрочна житейска перспектива.

„Това е много стратегически и дългосрочен проект, който по същество е заявка за лява политика. И се радвам, че в нея се срещаме хора от различни хоризонти, включително – вие, която сте представител на българската десница, и аз, който идвам от кръговете на българската левица„, обясни Иво Христов.