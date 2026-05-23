САЩ променят правилата за зелена карта

Администрацията на Доналд Тръмп въвежда ново правило за кандидатите за т.нар. зелена карта. Според промените чужденците, които пребивават временно в Америка, вече ще трябва да се върнат в родната си страна, за да подадат документите си, освен в извънредни случаи.

В продължение на повече от половин век чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на държавата. Това засягаше лица, омъжени за американски граждани, притежатели на работни и студентски визи, бежанци и търсещи политическо убежище.

Целта на промяната е да се освободи ресурси за обработка на други приоритетни молби за пребиваване в страната.