Търговията със суровини тази седмица беше обусловена най-вече от времето, предлагането, геополитиката и търсенето от Китай, а не от общите настроения за риск. Зърнените култури останаха колебливи и водени от събития, петролът имаше геополитическа премия, захарта се осланяше на перспективите за реколтата, а металите бяха повлияни от индустриалното търсене и макроикономическата несигурност. Това отбелязват от „Софийска стокова борса„.

Брентът имаше силна седмица,

като бичите фактори включваха опасения относно риска от предлагането, фокусът на пазара върху геополитиката и чувствителността на енергийния комплекс в по-широк смисъл към изненади, свързани със запасите и търсенето. Низходящите рискове са всяко облекчаване на геополитическото напрежение, по-слаби данни за търсенето или изненадващо нарастване на запасите, особено ако апетитът за риск намалее. WTI следва тенденциите, но остава уязвим към обрати, предизвикани от запасите, тъй като промените в данните за САЩ са динамични и влияят на пазара. Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха от 100 до 112 долара за барел, а фючърсите на WTI от 96 до 109 долара за барел. ОПЕК излезе с референтни цени за седмицата от 110 до 118 долара за барел.

Пшеницата все още се търгува като пазар, свързан с времето и износа,

като ключовите лостове са предлагането от Черно море, условията на реколтата в Северното полукълбо и глобалното търсене. Цените на пшеницата реагират силно на метеорологичните сътресения, разходите за входни ресурси и движенията на валутните курсове, докато производството в Черно море става по-важно с диверсификацията на глобалното предлагане. Бичите фактори са слана, суша, забавено пролетно развитие или по-силно търсене на внос. Мечите фактори са по-добрите от очакваните условия на реколтата и агресивната конкуренция за износ от Черно море и други източници. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската CME се търгуваха около 237 – 245 долара за тон, а тези на Euronext – между 248 и 252 долара за тон.

Царевицата остава класически пазар на баланс.

Бичите фактори са късното засяване, горещото/сухо време за опрашване, по-стабилните маржове на етанол, по-силният износ или всяко намаление на очаквания добив. Мечите фактори са идеалното време в Средния Запад (САЩ), по-ниското търсене на фуражи, бавният износ или политика, която отслабва привличането на етанол. Царевицата се намира на пресечната точка на храната и горивото, така че макро цените на енергията и политиката за биогоривата могат да променят търсенето, дори когато условията на реколтата изглеждат стабилни. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 181 – 188 долара за тон, а тези на Euronext – между 245 и 253 долара за тон.

Цената на захарта се определя от бразилския пазар на захарна тръстика,

темповете на износ и решението на заводите за етанол срещу захар. Лондонският пазар на бяла захар следва същата тенденция за световните доставки на тръстика и цвекло, но също така отразява капацитета на рафинериите, товарните превози и регионалното търсене на рафинирани продукти. Пазарът на сурова захар в момента е във фаза на излишък, но следи за бъдещи индикатори, които предполагат потенциален дефицит през 2026/2027 година. Пазарът на рафинирана/бяла захар е изправен пред подобна динамика, но с допълнителен натиск от намаляването на площите с цвекло в ЕС и бавното изпълнение на износа от Индия. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк (ICE) се търгуваха на цени около 324 – 330 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон (ICE) – между 436 и 445 долара за тон.

Основните метали се търгуваха на рискова основа до средата на седмицата, след което се обърнаха в петък, тъй като оптимизмът на търговците по отношение на геополитиката и търговския напредък изчезна, оставяйки комплекса по-изложен на макроикономическо разочарование. Волатилността през седмицата изглежда по-скоро макроикономическа, отколкото фундаментална, като спредовете и движенията в складовете показват ограничено непосредствено физическо стеснение в някои контракти. Цялостното представяне на цветните метали тази седмица беше смесено, като най-силната подкрепа дойде от прекъсванията на доставките, намаляващите запаси на LME и все още повишения риск, свързан с енергията и транспорта, докато петъчният тон за избягване на риска ограничи ръста при няколко метала. Медта, алуминият, цинкът и калаят отбелязаха резки колебания в рамките на седмицата, но макроикономическите новини все още определят посоката ежедневно.

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“

след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки и за хлебна пшеница, и за фуражна пшеница съответно на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, сега през месец май остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. През последните две седмици бяха сключени сделки за различни видове консервирани храни, остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон. Продаде се голямо количество минерална вода в бутилки по 1,5 литра на 0,18 евро за брой.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за дърва за огрев в рамките на 33,23 – 48,50 евро за кубичен метър, за трупи за бичене бял бор 18 – 29 см от 94,58 до 102,25 евро за кубичен метър и за трупи за бичене бял бор 30-50 см от 89,47 до 97,15 евро за кубичен метър. Осъществиха се и продажби за дизелово гориво Б6 в диапазон 1420,00 – 1466,67 евро за хиляда литра и газ пропан бутан на 650 евро за хиляда литра.