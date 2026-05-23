90 миньори загинаха при взрив в Северен Китай

При тежък инцидент във въгледобивна мина в китайския град Чанчжъ, провинция Шанси, са загинали 90 миньори. Причината за трагедията е взрив, предизвикан от опасно високи нива на въглероден оксид.

Инцидентът е станал снощи в мина „Люшеню“ в района Цинюан. По време на експлозията под земята са се намирали 247 работници. До ранните часове на днешния ден 157 души са били изведени на повърхността, а спасителните екипи продължават издирването на още деветима миньори.

Китайският президент Си Цзинпин нареди да бъдат използвани всички възможни ресурси за лечението на пострадалите и разпореди пълно разследване на причините за аварията. Той призова институциите да засилят мерките за безопасност и да предотвратяват подобни тежки инциденти.

Мината се намира на около 500 километра югозападно от Пекин, в провинция Шанси – един от основните центрове на въгледобива в Китай. Страната остава най-големият потребител на въглища в света и разчита силно на този ресурс за енергийното си производство.

Въпреки че през последните години безопасността в китайските мини е подобрена, инцидентите в сектора продължават да бъдат чести заради недостатъчен контрол и неспазване на правилата за безопасност. В китайските въгледобивни мини работят над 1,5 милиона души.