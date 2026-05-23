Обявено е бедствено положение и за Долна Оряховица и Първомайци

Със заповед на кмета на Община Горна Оряховица Николай Рашков е обявено бедствено положение за територията на град Долна Оряховица и село Първомайци, съобщиха от общинската администрация. То е в сила до неговата отмяна, но не повече от седмица.

Рано сутринта в събота са предприети неотложни възстановителни работи в засегнатите участъци – Александровския мост на главния път Горна Оряховица – село Първомайци над река Янтра, както и по улиците „Бузлуджа“, „Червен бряг“ и „Сан Стефано“ в град Долна Оряховица. Дейностите са насочени към възстановяване на движението и отстраняване на последиците от бедствието и предотвратяване на щети.

Всички сили и средства от общински структури, фирми и други юридически лица, ангажирани по искане на кмета, работят под негово ръководство до пълното възстановяване на нормалните условия, предаде БТА.

Екипи със специализирана техника са премахнали натрупания дървен материал под и пред сводовете на Александровския мост, с цел осигуряване на проводимост на водата по течението на река Янтра и предпазване от наводнение в село Първомайци.

Фирма „Пътни строежи“ АД – Велико Търново ще възстанови пътната настилка по засегнатите улици в град Долна Оряховица.

Очаква се приливна вълна и покачване на водите, речните нива са под постоянно наблюдение, екипите остава на място.