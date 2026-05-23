Язовир „Александър Стамболийски“ е започнал да прелива след обилните валежи през последните дни. Според областната администрация във Велико Търново се очаква водният поток да достигне до 400 кубични метра в секунда – повече от три пъти над предишното преливане. Засега няма пряка опасност за хората, но властите предупреждават за повишено внимание.

Въпреки предварителното контролирано изпускане на вода, силните дъждове в района на река Росица са довели до преливане на язовира. Жителите на ниските части край реката са призовани да следят нивото на водата, да преместят животни, техника и имущество и да избягват районите около реката.

Заради проливните дъждове Велико Търново и Габрово обявиха бедствено положение. Само за 40 минути над Велико Търново са паднали повече от 70 литра дъжд на квадратен метър, което е довело до наводнени улици и сериозни проблеми, особено в квартал „Асенов“.

Нивото на река Янтра във Велико Търново е достигнало опасни стойности, а в някои райони реката вече е излязла от коритото си и е заляла пътища и улици. Основният приток на вода идва от Дряновска река и горното течение на Янтра в района на Габрово.

При тежката обстановка спасителни екипи са извадили 17-годишно момче от река Янтра край село Шемшево, след като било отнесено от бурните води. Спасителната операция е извършена от пожарникари, полицаи и водолази.

Най-сериозно е положението в село Присово, където има наводнени дворове и мазета, а част от жителите са евакуирани при близки. Под наблюдение остават река Янтра и нейните притоци.

Силните валежи са причинили проблеми и в други населени места. В Априлци са наводнени къщи и е евакуирана жена. В Габрово река Янтра е излязла от коритото си в квартал „Радичевец“, а част от булеварди са били временно затворени. В Дряново е обявено частично бедствено положение, след като спортен комплекс „Локомотив“ и няколко моста са били залети и повредени.

Със заповед на кмета на Община Горна Оряховица Николай Рашков е обявено бедствено положение за територията на град Долна Оряховица и село Първомайци.

Полицията и местните власти призовават хората да ограничат пътуванията, да бъдат внимателни за свлачища, паднали дървета и други опасности и да следват указанията на институциите.