Уолстрийт залага на повишение на лихвите през 2026-а след като Уорш пое кормилото на ФЕД

Уолстрийт прави залози, че Федералният резерв ще повиши лихвените проценти до края на тази година, за да обуздае скока на инфлацията, предизвикана от войната в Иран, след като Кевин Уорш пое кормилото на американската централна банка от предшественика си Джеръм Пауъл. Уорш, който обеща най-големите от десетилетия промени в начина на работа на Федералния резерв, положи клетва на 22 май на церемония в Източната зала на Белия дом като 17-ия председател на институцията. А американският президент Доналд Тръмп подчерта, че иска Кевин Уорш да ръководи най-влиятелната централна банка в света независимо, стараейки се да тушира опасенията на инвеститорите, че ще оказва натиск върху новия ръководител за решенията за паричната политика.

„Искам Кевин да бъде напълно независим. Искам той да бъде независим и просто да върши чудесна работа. Не ме гледайте, не гледайте никого, просто си вършете работата и вършете чудесна работа“, каза Тръмп по време на церемонията по полагане на клетвата.

Паричният комитет на Федералния резерв FOMC, също на 22 май, единодушно избра Уорш за свой председател, посочи в официално изявление банката.

Стопанинът на Белия дом номинира Уорш на 4 март 2026 година. Той беше утвърден от Сената на Съединените щати за член на банковия Управителен съвет на 12 май и за председател на Управителния съвет на 13 май. Мандатът му като председател изтича на 21 май 2030 г., а мандатът му като член на борда изтича на 31 януари 2040 година. Уорш е първият председател на институцията след Алън Грийнспан, положил клетва в Белия дом.

Новият шеф на Федералния резерв поема управлението в напрегнат момент за икономиката и централната банка. Ценовият натиск се засили отново през последните месеци, обусловен от въздействието на войната в Близкия изток върху енергийните доставки. Инвеститорите сега предвиждат повишаване на лихвените проценти до декември, след като нови данни, публикувани на 22 май, показаха, че потребителските очаквания за дългосрочна инфлация са скочили до най-високото си ниво за последните седем месеца. Предпочитаният инфлационен индекс на централната банка е най-висок от три години насам, а ключов показател за общия ценови растеж достигна 6% през април.

Нарастващият инфлационен натиск накара Уолстрийт да увеличи залозите си за потенциално повишаване на лихвените проценти. Търговците на фючърсния пазар вече напълно залагат на увеличение на лихвите с четвърт пункт до края на 2026 г. – рязка промяна от началото на тази година, когато пазарните играчи предвиждаха множество намаления. Тези очаквания се промениха заедно с пазарните показатели за инфлацията, което предполага, че инвеститорите смятат, че инфлацията след една година може да бъде приблизително 4 процента.

Членът на борда на Федералния резерв Крис Уолър заяви на 22 май, че е съгласен с няколко други парични стратези, които настоявант централната банка да се откаже от своя „уклон“ към лихвени понижения. Протокол от априлското заседание на FOMC, публикуван тази седмица, показва, че „много“ служители са били на това мнение, включително трима регионални ръководители на клонове на Федералния резерв, които не са съгласни с включването на това „пристрастие към облекчаване“ в априлското изявление.

Уолър обаче отбелязва, че неговото мнение за този уклон не означава, че „трябва да обмисляме увеличение на лихвените проценти в близко бъдеще“. И за да има лихвен ръст, трябва да се премахне котвата на инфлационните очаквания, каза банкерът на събитие във Франкфурт.

Даян Суонк, главен икономист в KPMG US, заяви, че войната в Иран е наляла гориво в съществуващия ценови натиск, който е бил налице преди конфликта. „Това е една от многото причини, поради които самата война и нейното въздействие върху инфлацията не могат да бъдат „концептуално“ събитие за Федералния резерв“, смята тя.

Първата възможност на Уорш да внесе своя принос за паричната политика на Съединените щати ще бъде в средата на юни, когато той ще председателства за първи път заседанието на банковия паричен комитет, определящ лихвите. Според Стивън Блиц – икономист в TS Lombard, Уорш няма да бъде „пощаден“ от пазарите, ако реши да не повишава лихвените проценти при първото си гласуване по политиката.

Междувременно, Федералният резерв отнесе маса критики през последната година от Тръмп, че не е намалил лихвените проценти достатъчно бързо. По време на церемонията за полагане на клетвата стопанинът на Белия дом не пропусна да упрекне за пореде път централната банка, че е Тръмп критикува Федералния резерв, че се е „разконцентрирала от опасения, далеч от основната й мисия и мандат“, като например инициативи за изменение на климата и разнообразието, но се въздържа от коментари за решенията за лихвените проценти.

„Кевин ще защити целостта на Федералния резерв. Те ще вземат свои собствени решения и се надяваме, че ще ги вземат добре, но ще слушат Кевин през цялото време“, каза Тръмп.

Тръмп многократно се е сблъсквал с Пауъл, наричайки го „глупак“ и „идиот“ заради отказа му да понижи лихвените проценти. Някои от съюзниците на президента пък полагат усилия да помогнат на Уорш да избегне същата съдба на една от любимите боксови круши на американския президент. Министърът на финансите Скот Бесент и Лари Къдлоу от Fox Business направиха публични коментари, даващи на Уорш основание да остави лихвените проценти непроменени за известно време. И дори когато Тръмп заяви желанието си новият банков шеф да бъде независим, той също така неусетно го насърчи да не се пречка когато икономиката се разраства бързо.

„За разлика от някои от своите предшественици, Кевин разбира, че когато икономиката процъфтява и е в бум, това е нещо хубаво“, каза Тръмп. „Не е нужно да полудяваме, просто нека бумне. Искаме да бумне.“

Светилата, присъствали на церемонията по полагане на клетвата на 22 май, също подчертаха връзките на новия председател с консервативното движение. Съдия Кларънс Томас – един от най-дясно ориентираните членове на Върховния съд, ръководеше процедурата.

Уорш не е първият председател на Федералния резерв, който полага клетва в присъствието на президента. Джордж У. Буш присъства на церемонията на Бен Бърнанке през 2006 г. в централата на централната банка, а Роналд Рейгън беше домакин на церемонията на Алън Грийнспан в Белия дом през 1987 година.

Уорш обаче ще се сблъска с непосредствени предизвикателства на политическия фронт. Преди да получи номинацията на Тръмп за председателския пост, бъдещият банков председател изложи аргументи защо лихвите биха могли да бъдат по-ниски. Но централните банкери не показват особено желание за лихвени редукции на фона на опасенията за инфлацията, която се ускори през април с най-бързите темпове от 2023 г. насам.

Паричните стратези оставиха базовата лихва непроменени миналия месец в диапазона от 3.5% до 3.75 процента. А протоколът от това съвещание показа, че мнозинството от служителите са предупредили, че вероятно ще трябва да обмислят повишаване на лихвените проценти, ако инфлацията остане продължително над целевата им стойност от 2% годишно.

Преходът на лидерство във Федералния резерв е необичаен и от решението на вече бившия банков шеф Пауъл да остане в управителния борд „колкото дълго е необходимо“. Мандатът му като управител е до януари 2028 година. Пауъл заяви, че продължаващите съдебни заплахи срещу него и централната банка не му оставят друг избор. Министерството на правосъдието на Тръмп започна наказателно разследване за ремонт на стойност 2.5 милиарда долара на централата на Федералния резерв във Вашингтон, което прокурор Жанин Пиро оттегли, но предупреди, че може да го възстанови, ако бъдат открити нарушения или корупция.