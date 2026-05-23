РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Водата по улиците в Севлиево достигна 1,20 метра, започва евакуация на граждани от засегнатите райони

В Севлиево започна евакуация на жители от улица „Крайбрежна“ и близките райони заради сериозното покачване на нивото на реката след проливните дъждове. В област Габрово е обявено бедствено положение.

През нощта реката е излязла от коритото си и е наводнила части от северната зона на града. На някои места водата е достигнала до 1,20 метра. Заради ситуацията е спряно водоснабдяването, а в селата има и прекъсвания на електрозахранването.

706217800 1331146509176345 6705708295495478286 n

Община Севлиево, съвместно с полицията и пожарната, организира евакуация на хората от засегнатите райони. Властите призовават гражданите, които могат, незабавно да напуснат домовете си или да потърсят помощ на телефоните за спешна връзка.

Междувременно се набират доброволци, които да съдействат за изграждането на диги по речното корито с цел ограничаване на наводнението.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.