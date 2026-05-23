Водата по улиците в Севлиево достигна 1,20 метра, започва евакуация на граждани от засегнатите райони

В Севлиево започна евакуация на жители от улица „Крайбрежна“ и близките райони заради сериозното покачване на нивото на реката след проливните дъждове. В област Габрово е обявено бедствено положение.

През нощта реката е излязла от коритото си и е наводнила части от северната зона на града. На някои места водата е достигнала до 1,20 метра. Заради ситуацията е спряно водоснабдяването, а в селата има и прекъсвания на електрозахранването.

Община Севлиево, съвместно с полицията и пожарната, организира евакуация на хората от засегнатите райони. Властите призовават гражданите, които могат, незабавно да напуснат домовете си или да потърсят помощ на телефоните за спешна връзка.

Междувременно се набират доброволци, които да съдействат за изграждането на диги по речното корито с цел ограничаване на наводнението.